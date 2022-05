De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 174e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Na complexe saneringswerkzaamheden is in 2021 gestart met de bouw van de woningen in De Nieuwe Defensie, het voormalige defensieterrein aan het Merwedekanaal. Sommige woonblokken staan al en moeten nog voor het eind van dit jaar ingericht zijn, klaar voor de bewoners om erin te trekken. BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling gaf DUIC een eerste blik op het nieuwste uitzicht van Utrecht.

Bibliotheek Utrecht heeft snel extra geld nodig. Mocht de gemeenteraad niet over de brug komen dan sluiten er mogelijk drie tot vijf vestigingen en gaat een deel van het belangrijke werk van de bibliotheek verloren. DUIC sprak met directeur Deirdre Carasso.

Fotograaf Tom Durden maakte op verschillende iconische Utrechtse plekken dronefoto’s van in totaal 250 naakte mensen. 580 mensen meldden zich aan. Voor het project werkte hij samen met Lieke van Herk en Floris van den Berg. De honderden ‘gewone mensen’ poseerden onder meer op het Rietveld Schröderhuis en in Bibliotheek Neude.

