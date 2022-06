De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 175e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Na enkele weken van onderhandelingen was het woensdag 1 juni zover, de plannen voor Utrecht voor de komende vier jaar zijn gepresenteerd. Met 76 pagina’s aan tekst en cijfers is het plan niet even kort samen te vatten. Desondanks worden in de nieuwe DUIC krant een aantal belangrijke elementen uit het nieuwe coalitieakkoord toegelicht.

Niet veel mensen weten het, maar als je van het Domplein naar de Vismarkt loopt, loop je over de geboortegrond van de stad Utrecht. Hier stond ooit Paleis Lofen, de plek waar Keizer Hendrik V stadsrechten gaf aan Utrecht. Het paleis brandde tijdens de grote stadsbrand in Utrecht in 1253 af en bestaat sindsdien alleen ondergronds. De restanten van het paleis, en daarmee de geboortegrond van Utrecht, gaan donderdag open voor bezoekers.

Een feestje vieren in de binnenstad, maar dan zonder dat de buren er last van hebben. Het kan als je een silent disco organiseert. De gasten dragen een koptelefoon waarop ze samen naar dezelfde muziek luisteren. Tom Froon en Hein van den Hoogen van FluisterFeest verhuren de speciale koptelefoons waarop je een van de drie muziekkanalen kan inschakelen. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

