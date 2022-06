De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 176e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

DUIC reed een middag mee met de Dierenambulance Utrecht. Nagenoeg continu ging de telefoon met de ene na de andere melding; een gans in de tuin, ontsnapte konijnen, een dode kat tussen het raam, een postduif die niet meer vliegt, schildpadden in de sloot, een dode hond langs het kanaal, een slang in de tuin en daarnaast heel veel meldingen over vogels die tegen het raam zijn gevlogen, zijn gevangen door de kat of uit de boom zijn gevallen. “Zo gaat het altijd”, zei Hettie van Oostenbrugge die zo’n 3,5 jaar bij de Utrechtse dierenambulance werkt. “Het is gekkenhuis en ik hou ervan, dit is echt mijn droombaan.”

In 1976 begon Arthur van der Heyden (66) met lesgeven aan basisschool De Schakel in Nieuwegein. Twee jaar later stapte hij over naar de Agatha Snellenschool in Utrecht en bleef daar de rest van zijn werkzame leven lesgeven. Na 46 jaar lesgeven gaat hij met pensioen: in juli neemt hij afscheid van het lerarenbestaan. DUIC nam plaats in de schoolbanken van zijn lokaal om te praten over zijn leven, lesgeven en het basisonderwijs in Nederland.

Stefan Hendrikx heeft op zaterdag 4 juni het Leids Cabaret Festival 2022 gewonnen. De jury prees hem onder meer voor het uitbeelden van zijn oom die een enorme lijst mannelijkheden opnoemt. We vroegen hem wanneer hij voor het eerst op het toneel stond en waar hij culinair kan genieten in Utrecht.

