De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 177e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De Utrechtse scholiere Erva Bayram (16) heeft een van de hoofdrollen vertolkt in de korte speelfilm ‘Nudes’. De film ging op maandag 13 juni in première in Pathé Zwolle. De film is met en voor jongeren gemaakt en gaat over het ongevraagd delen van naaktbeelden, een onderwerp dat beter bespreekbaar moet worden. Wij spraken met Erva.

Het is volop in het nieuws dezer dagen. PvdA en GroenLinks staan landelijk mogelijk aan de vooravond van een intensievere samenwerking die volgens sommigen onder wie vele prominenten uit beide partijen – onder anderen Job Cohen en Frans Timmermans bij de PvdA en Paul Rosenmöller en Bram van Ojik bij GroenLinks – mag eindigen in een fusie. Als eerste stap spraken de leden zich al uit voor de vorming van een gemeenschappelijke Eerste Kamerfractie na de provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar, 77 procent vóór bij de PvdA, 80 procent vóór bij GroenLinks. Hoe zit dit in Utrecht?

Teun Toebes (22) heeft twee jaar lang in Utrecht op een gesloten afdeling voor mensen met dementie gewoond. Hij wilde weten hoe het is om daar te wonen, te leven en ervaren hoe er wordt omgegaan met dementie. We vroegen Teun wat hij de afgelopen twee jaar heeft geleerd en waar hij tot rust komt in Utrecht.

