De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 178e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De Utrechtse groente- en fruitwinkel Fa. Ganseman op de Klaverstraat sluit na bijna honderd jaar de deuren. Op die plek in Wittevrouwen begon de opa van Tom Ganseman (62) in 1923 als aardappelboer. De winkel ging over van vader op zoon. We vroegen Tom wat hij ervan vindt dat zijn winkel verdwijnt en wat zijn mooiste herinnering is aan Utrecht.

Mbo-studente Fleur (18) mocht vorige week niet naar binnen bij een Utrechts studentencafé vanwege haar opleidingsniveau. De desbetreffende kroeg liet weten alleen hbo- en wo-studenten binnen te laten. Het incident deed veel stof opwaaien en er werden vragen gesteld in de gemeenteraad. Worden mbo’ers gediscrimineerd in het Utrechtse uitgaansleven?

Een laatste redding in financieel zwaar weer. Dat is de Voedselbank voor veel personen. Ook zij zitten liever niet in de rij voor de uitgifte. Desondanks wordt de rij alsmaar langer. Een paar honderd Utrechters uit de wijk Overvecht zijn wekelijks afhankelijk van het Voedselbankpakket. De Voedselbank kan de toestroom nog maar nauwelijks bijbenen. De situatie wordt langzaamaan steeds moeilijker te overzien – zeker nu de sluiting van de geliefde Voedselbankwinkel boven het hoofd hangt.

Dit en nog veel meer is in de 178e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.