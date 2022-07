De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 179e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Ontbrekende kettingkasten, kromme sturen en opmerkelijke verhoudingen; het is zo makkelijk nog niet om even een fiets te tekenen. Het levert grappige illustraties op, die de Utrechtse illustrator Danibal (Daniel Hentschel) verzamelt. Sinds zijn oproep in de eerste lockdown in 2020 krijgt hij allerlei interessante modellen binnen. Danibal gaat ermee aan de haal en tekent bijpassende bestuurders voor de rijwielen. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Tanja van der Lippe, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Utrecht, heeft een van de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap ontvangen. Het gaat om de Stevinpremie, ook wel de ‘Nederlandse Nobelprijs’ genoemd. Een prijs die aandacht schenkt aan de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Tanja krijgt 2,5 miljoen euro voor verder onderzoek naar onder meer de werk-privébalans. We vroegen Tanja wat ze met die 2,5 miljoen gaat doen en waar ze culinair kan genieten in Utrecht.

Melanie en Marjolein zijn sinds een paar jaar de eigenaren van Betsies Kookwinkel. Ze begonnen er allebei ooit als medewerkers, maar staan nu zelf aan het roer van de winkel op de Vismarkt met de kenmerkende donkergroene luifels. De zaak bestaat inmiddels ruim dertig jaar en is gespecialiseerd in koken en bakken. Met zo’n tienduizend verschillende artikelen is er voor zowel de amateur- als professionele chefs altijd wat te vinden.

