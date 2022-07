De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 180e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Sinds 1 juli kunnen gemeenten een vergunning aanvragen voor het bewapenen van boa’s met een wapenstok. Vorige week liet burgemeester Sharon Dijksma weten voorlopig niet van plan te zijn hier gebruik van te maken. Daarom vroegen wij de burgemeester, verschillende Utrechtse politieke partijen en twee vakbonden; ‘Moeten Utrechtse boa’s een wapenstok krijgen?’

Na zo’n drie maanden proefdraaien is op 5 augustus de officiële opening van Slachtstraat Filmtheater. Het nieuwe filmhuis is te vinden op de oude plek van ’t Hoogt in het centrum van de stad. Ooit lagen er plannen om deze panden te verbouwen tot woningen, maar het idee van het Utrechts Monumenten Fonds, eigenaar van het vastgoed, ging niet door. Jos Stelling kwam met het idee om er een nieuwe bioscoop te openen. We vroegen Jos hoe het proefdraaien ging de afgelopen maanden en waar hij zijn inspiratie vandaan haalt in Utrecht.

De deuren staan open, maar lessen zijn er niet meer op de Dutch Shoe Academy in Utrecht. De locatie op Bedrijventerrein Overvecht is feestelijk aangekleed voor een van de diploma-uitreikingen van de studenten, het feest wordt compleet gemaakt met academische baretten en rode rozen. In dit gebouw is ook de mbo-opleiding Shoe Developer te vinden, dé opleiding voor wie schoenen wil ontwerpen, maken en herstellen. Speciaal voor DUIC kwamen drie afgestudeerden van deze nieuwe opleiding even terug om te vertellen over hun werk en ervaringen.

Dit en nog veel meer is in de 180e editie te lezen.