De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 181e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Er is onrust ontstaan vanwege de herinrichtingsplannen van het Ledig Erf. Als het aan het college ligt, worden auto’s in de toekomst geweerd. De beslissing om een zogenoemde knip toe te passen in de doorgaande weg staat in het coalitieakkoord dat in juni is gepresenteerd. Dit echter tot verbazing van omwonenden en gemeenteraadsleden. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

De ontwikkeling van de stad Utrecht lijkt soms alleen van de mannelijke Utrechters afhankelijk te zijn geweest, maar het tegendeel is natuurlijk waar. Want vrouwen uit Utrecht hebben een veelzijdige en belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van de stad. In dienstbare beroepen, in handel en religie en evengoed als wetenschapper, schrijver of kunstenaar. Over een selectie van deze vrouwen heeft stadsgids Judith Schuil een wandelgids geschreven door het centrum van Utrecht.

Aan het begin van de Voorstraat is sinds inmiddels een jaar BLACKFISH gevestigd. Van de Schoutenstraat verhuisde de winkel van Ella en Timo naar het pand met de donkere houten gevel. ‘De Liefde’s Centraal Apotheek’, is daarop in goudgele letters te lezen. De grote, door henzelf ontworpen, zeemeermin op het raam is haast niet te missen. Een winkel met vooral kleding, nieuw en vintage, maar ook allerlei accessoires en sinds kort ook een mystique-afdeling.

Dit en nog veel meer is in de 181e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.