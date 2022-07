De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 183e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De twee supermarkten in de binnenstad die tot middernacht open mochten blijven, Boon’s Markt en het Albert Heijn filiaal aan de Potterstraat, moeten sinds vorig weekend al om 22.00 uur de deuren sluiten. Supermarkten hebben namelijk een zogenoemde nachtontheffing nodig om na 22.00 uur nog klanten te ontvangen, en deze ontheffing is voor beide ondernemingen verstreken. Wat zijn eigenlijk de regels omtrent openingstijden voor winkels in Utrecht? DUIC zocht het uit.

Yvonne Hessel was tot voor kort het enige raadslid en de fractievoorzitter van SP Utrecht, maar heeft besloten haar lidmaatschap van de partij op te zeggen. De fractie raakt daarmee de enige zetel in de gemeenteraad kwijt. Hessel begint na het zomerreces, in september, haar eigen partij: Utrecht Solidair. Het bestuur van de Utrechtse afdeling van de SP zei overvallen te zijn ‘door het plotselinge besluit’ om haar lidmaatschap te beëindigen. Volgens Hessel komt haar besluit niet door de beginselen waar de SP voor staat, maar door het gebrek aan een goed functionerend team. We vroegen haar waarom ze stopte bij de SP en wat haar lievelingsplek is in Utrecht.

‘Voel je goed! Voel je lekker! Probeer het nu!’ Een deel van de teksten die sinds kort te lezen zijn op de ruiten in de Vinkenburgstraat. De binnenstad heeft er tot en met 29 september een bijzondere ‘winkel’ bij: de xtc-winkel. Geen plek waar je daadwerkelijk een pilletje kunt kopen, maar waar een publieksexperiment plaatsvindt. Een plek waar je praat en leert over drugs, maar ook helpt bij het beantwoorden van de vraag: wat als de overheid in Nederland xtc zou reguleren? Hoe zou dat eruit moeten komen te zien?

