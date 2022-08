De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 184e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De nieuwe regels voor het voetgangersgebied zijn op 1 augustus ingegaan en aangezien de binnenstad toch een beetje van iedereen is, hebben veel mensen er een mening over. Over de regels wordt dan ook al vele jaren gepraat. In de nieuwe DUIC krant zetten we deze regels even op een rij.

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is zo mogelijk geen ander land in de wereld dat zo goed weet om te gaan met het onberekenbare, soms onstuimige karakter van dit element. De Nederlandse gemalen zijn een mooi voorbeeld van deze kennis en kunde. DUIC kreeg een rondleiding door het gemaal aan Noordersluis in Utrecht.

Half juli is de Ping Pong Club getroffen door brand. Kortsluiting in een telefoonaccu was de boosdoener. En hoewel de brandweer er snel bij was, is de schade volgens eigenaren John, Jan Joost, Thijs en Job te groot en moeten de deuren tijdelijk gesloten blijven. Eind juli kregen ze goed nieuws: toestemming van de gemeente om hun terras twee maanden te openen. We vroegen John hoe de afgelopen weken waren en waar hij trots op is als Utrechter.

