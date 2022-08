De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 186e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Hoe staat het eigenlijk met herontwikkelingsplannen voor het centrumgebied van het Utrecht Science Park? Zo’n anderhalf jaar geleden presenteerde de Universiteit Utrecht al een Stedenbouwkundige Visie ontwikkeld door architectenbureau Barcode. Intussen zijn middels de sloop van twee overdekte verbindingen tussen de gebouwen de eerste stappen naar uitvoering van dit plan gezet. Ook werd eind juni de weg vrijgegeven voor herontwikkeling van het 21 verdiepingen hoge Van Unnikgebouw, maar een concreet ontwerp hiervoor is er nog steeds niet.

Hanne Smit en Kevin Cox kregen de sleutels van de nieuwe vestiging van Blackbear Ink in Utrecht net na het ingaan van de eerste coronalockdown in 2020. Tattooshops, en dus ook die van Hanne en Kevin, konden maandenlang geen klanten ontvangen. Nu is de lockdown gelukkig alweer een tijd opgeheven en kunnen de twee vooruitkijken naar de toekomst van Blackbear Ink.

De Grote-Trekdreef is te vinden in de wijk Overvecht in Utrecht. Deze straat is tussen de Pretoriadreef en de Zambesidreef gelegen en telt in totaal 59 adressen. De woningen op deze adressen zijn gebouwd tussen 1967 en 2011. Over het algemeen zijn ze dus nog vrij jong, volgens de gegevens van het kadaster. Maar wat is eigenlijk die Grote Trek waarnaar deze straat vernoemd is? Lees het in de nieuwe DUIC krant.

Dit en nog veel meer is in de 186e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.