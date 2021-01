De nieuwe trams rijden, maar hoe zit het met het geluid?

Ruim een jaar rijden ze al in Utrecht en sinds januari ook op de trambaan tussen Utrecht en Nieuwegein-Zuid; de nieuwe trams. Maar de afgelopen tijden komen er een hoop klachten binnen over de herrie die ze maken. De Provincie Utrecht legt uit hoe dit komt, en wat ze eraan gaan doen.

Bewoners vlakbij tramlijn 60 in Utrecht en Nieuwegein hadden ruim een half jaar lang nauwelijks een tram gehoord. Er werd namelijk gewerkt aan de trambaan. Totdat op 3 januari de dienstregeling inging en de nieuwe trams met vaste regelmaat hun woning passeerden.

Wat sommigen vooral opviel, was een doordringend bonkend geluid. De geluidshinder is een optelsom van factoren en reden voor het trambedrijf van de provincie Utrecht om hier aanvullende maatregelen op te nemen met de bedoeling om de overlast terug te brengen.

‘Oase van stilte’

Het trambedrijf laat weten: “Wie vlakbij een trambaan woont, moet niet denken in een oase van stilte en rust te vertoeven. Trams maken nu eenmaal geluid want de stalen wielen rollen over stalen rails. Dat levert zeker in de herfst en winter, wanneer het spoor glad en nat is, bij het optrekken en remmen van de tram slijtage aan de wielen op, wat soms zorgt voor geluidsoverlast. We noemen dit verschijnsel ook wel ‘vierkante wielen’. Het fenomeen keert jaarlijks terug en is onlosmakelijk verbonden met het spoor.”

Maar sinds de nieuwe trams rijden tussen Utrecht en Nieuwegein lijken de klachten ernstiger zijn geworden. Vanwege deze klachten uit de directe omgeving zijn door het trambedrijf van de provincie onlangs extra maatregelen genomen.

Maatregelen

Met de trambestuurders van U-OV is afgesproken om geleidelijk en beheerst te remmen, zonder daarbij de veiligheid tekort te doen. Trams met slijtage aan de wielen gaan bovendien zo snel mogelijk de werkplaats in voor onderhoud.

Ook het spoor krijgt extra aandacht. Door de rails met een borstelmachine ruw te maken, krijgen de wielen van de trams meer grip op het spoor. In de tussentijd kijkt het trambedrijf ook naar mogelijke aanpassingen in het voertuig en worden geluidsmetingen gedaan om een spreekwoordelijke vinger aan de pols te houden.

Met dit pakket aan maatregelen wil het trambedrijf het bonkende geluid zoveel mogelijk dempen.