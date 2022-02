De platenbeurs vertrekt naar Den Bosch; ‘Wij gaan Utrecht wel missen’

De Mega Record & CD Fair, wellicht beter bekend als de platenbeurs, keert niet meer terug naar de Utrechtse Jaarbeurs. Onder meer de afgelasting in november vorig jaar is een reden geweest voor de organisatie om hun heil ergens anders te zoeken. Op 8, 9 en 10 april wordt de 54e editie georganiseerd in de Brabanthallen.

De Mega Record & CD Fair bestaat sinds 1993. De eerste edities werden georganiseerd in Artis en de Jaap Edenhal in Amsterdam, maar omdat het evenement ieder jaar meer bezoekers trok was al snel een grotere locatie nodig. Zo’n 25 jaar geleden is daarom besloten om de platenbeurs in de Jaarbeurs te organiseren.

“Al vrij snel zijn we ook een samenwerking aangegaan met de Verzameljaarbeurs die gelijktijdig werd georganiseerd. Het waren twee krachtige elementen die elkaar versterkten en veel bezoekers trokken”, zegt Stephan van Zal van de Mega Record & CD Fair.

Afgelasting

Op 12, 13 en 14 november 2021 stond de 53e editie van de platenbeurs in Utrecht op de agenda en vrijdag 12 november konden mensen de Mega Record & CD Fair ook bezoeken. Vrijdagavond was er echter weer een coronapersconferentie. De Jaarbeurs heeft toen voor aanvang van de persconferentie besloten om de zaterdag en zondag te annuleren.

Van Zal: “Wij werden niet bij dat besluit betrokken. Daarnaast komen meer dan 80 procent van onze standhouders en bezoekers uit het buitenland. Het was al met al heel erg zuur, we hadden vanwege corona al bijna twee jaar niks kunnen organiseren, we hadden onze schouders onder deze editie gezet, alles was opgebouwd en onze bezoekers waren al naar Nederland afgereisd en toen besloot de Jaarbeurs het af te gelasten.”

Verbouwing

Maar Van Zal zegt dat dit niet de enige reden is dat de Mega Record & CD Fair is verhuisd naar Den Bosch. “Ook de verbouwingsplannen en het vertrek van de CEO spelen mee. Dat maakt het voor ons heel erg lastig om te bepalen wat de toekomstvisie van de Jaarbeurs is. Bij de Brabanthallen speelt dit allemaal niet.” Toch benadrukt Van Zal dat de afgelasting van november zwaar weegt. “Als dat niet was gebeurd, was de kans groot dat wij in Utrecht waren gebleven.”

Van Zal kijkt weliswaar terug op een mooie periode. “We hebben altijd met veel plezier in de Jaarbeurs georganiseerd en ik kijk er dan ook met veel genoegen op terug. We hebben samen met de Verzameljaarbeurs grote successen behaald. Wij gaan Utrecht als stad dan ook wel erg missen. Nu kijk ik met plezier naar de toekomst en heb ik zin in de eerste editie van de Mega Record & CD Fair in de Brabanthallen.”

