De Schele Maagd staat weer op het dak van TivoliVredenburg in Utrecht

De Verzekeringsengel, beter bekend als de Schele Maagd, kijkt weer uit over het Vredenburgplein in Utrecht. In maart van dit jaar werd het standbeeld weggehaald vanwege de bouw van de nieuwe entree van TivoliVredenburg.

Het standbeeld werd gemaakt door Henri Scholtz en stond 70 jaar lang voor het kantoor van levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht, tot dat gebouw in 1974 werd gesloopt. Later kreeg het beeld een plek op Muziekcentrum Vredenburg en even later op TivoliVredenburg. “De Verzekeringsengel […] heeft een wat loensende blik en staat daarom in de volksmond bekend als De Schele Maagd”, schreef TivoliVredenburg eerder.

TivoliVredenburg krijgt aan de kant van het centrum een nieuwe ingang. Op schetsen van Architectenbureau AHH van Herman Hertzberger was het ontwerp te zien en via een crowdfunding is eerder dit jaar ruim 100.000 euro opgehaald waarmee het nieuwe deel wordt ingericht.