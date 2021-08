De scholen in Utrecht zijn weer open: ‘Waar is groep zeven?’

De scholen in Utrecht zijn maandagochtend na de zomervakantie weer geopend. Van de basisschool tot de universiteit, de leerlingen en studenten moeten weer de boeken in. In het mbo, hbo en de universiteit geldt vanaf vandaag de 1,5 meter niet meer. Afstand houden hoefden ze bij basisschool Waterrijk al een tijdje niet meer, de leerlingen moesten vanochtend wel even zoeken naar hun nieuwe klas.

Tientallen ouders brachten maandagochtend hun kinderen na een wekenlange vakantie weer voor het eerst naar de Waterrijk toe. De basisschool in Terwijde heeft zo’n 320 leerlingen die allemaal even moeten zoeken naar hun nieuwe klas. “Waar is groep zeven?”, vraagt een van de leerlingen zich af. Ouders zwaaien hun kinderen uit en er werden een hoop knuffels uitgedeeld.

Kirsten Lammers is directeur op de school en krijgt er veel energie van dat de leerlingen weer op school komen. Zij en haar collega’s hebben ook net vijf weken vrij gehad, maar waren vorige week wel al aan het werk. Die vakantie was na vorig jaar ook wel even nodig. Het coronajaar vroeg veel van de leraren. Lammers: “We hebben het hier allemaal goed kunnen opvangen, en we hebben gelukkig ook niet veel coronagevallen gehad. Het was vooral de periode na de meivakantie, tot aan de zomervakantie, waarin we begonnen te merken dat het een vermoeiend jaar is geweest.”

Spannend

Voor veel leerlingen is zo’n eerste dag best spannend, blijkt ook als wethouder Anke Klein dat vraagt aan de kinderen in groep 4. Klein is naar de Waterrijk gekomen om de kinderen welkom te heten en de leraren succes te wensen met het nieuwe schooljaar. “Het was mij natuurlijk een jaartje wel”, zegt Klein als ze refereert aan het vorige schooljaar. “Er is veel gevraagd van alle leerlingen en leraren; flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Hopelijk wordt het komende jaar zo normaal mogelijk.” Klein vertelt verder: “Nu krijg ik vooral heel veel energie van alle kinderen hier. Leuk om al dat enthousiasme te zien.”

De coronaregels in het basisonderwijs zijn vrij soepel, de leerlingen houden geen afstand onderling en ook de leraar hoeft geen afstand te houden tot de kinderen. Wel wassen alle kinderen nog hun handen als ze de klas binnenkomen. In het mbo, hbo en de universiteiten gaan vandaag ook flinke versoepelingen in, zoals het loslaten van de 1,5 meter.