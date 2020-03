De situatie in Utrechtse ziekenhuizen: 59 coronapatiënten liggen op IC’s

Er zijn in de ziekenhuizen in de stad Utrecht 202 mensen opgenomen die besmet zijn met het coronavirus. 59 van hen worden behandeld op de intensive care-afdelingen van het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht.

In het Diakonessenhuis liggen 64 coronapatiënten, waarvan 9 op de intensive care. In het St. Antonius Ziekenhuis zijn 71 mensen met het coronavirus opgenomen. Daar liggen 19 mensen op de ic-afdeling. In het UMC Utrecht gaat het om 67 patiënten, waarvan 31 op de intensive care.

Brabant

In alle Utrechtse ziekenhuizen zijn vorige week ook coronapatiënten uit Noord-Brabant opgevangen, zegt woordvoerder Sietzke Vermeulen, van het UMC Utrecht. Patiënten worden momenteel overgeplaatst om Brabantse ziekenhuizen te ontlasten.

Brabantse ziekenhuizen staan onder grote druk, omdat Noord-Brabant de provincie is met de meeste coronabesmettingen.

De niet-spoedeisende zorg is in alle Utrechtse ziekenhuizen uitgesteld. Bepaalde afdelingen die urgente zorg verlenen zijn wel open. Dat zijn onder meer de spoedeisende hulp, oncologie, verloskunde, hartzorg en psychiatrie. Op deze afdelingen kan bepaalde zorg niet worden uitgesteld. Die zorg gaat dan ook gewoon door, soms met behulp van telefonische en e-consulten.

UMC Utrecht

Het UMC Utrecht heeft afgelopen week de capaciteit van de intensive care verhoogd, van 24 naar 36 bedden, aldus woordvoerder Sietzke Vermeulen. Ook de ruimte die normaal dient als uitslaapkamer voor mensen die zijn geopereerd, is in gebruik als ic-afdeling.

Daar staan ook nog eens 25 bedden voor coronapatiënten. Ook de andere Utrechtse ziekenhuizen zijn bezig geweest met het verhogen van de capaciteit.

Medewerkers van het UMC Utrecht die werken op afdelingen waar nu minder zorg wordt verleend, zijn twee weken geleden gevraagd om zich aan te melden voor de opvang van patiënten met het coronavirus. Volgens Vermeulen is aan die oproep ‘goed gehoor gegeven’.