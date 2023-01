De spits van de Domtoren krijgt zijn windvaan terug: ‘We gaan Sint Maarten teruggeven aan de stad’

Een nieuwe stap in de restauratie van de Domtoren: maandag wordt de windvaan van Sint Maarten teruggeplaatst op de torenspits. De windvaan werd op 12 november 2021 tijdelijk van de toren gehaald voor restauratie en die is nu afgerond.

De windvaan is een met bladgoud vergulde beeltenis van Utrechts beschermheilige, Sint Maarten. Hij zit op zijn paard en snijdt een deel van zijn mantel af, dat hij vervolgens weggeeft aan een bedelaar. De windvaan stamt uit 1910, weegt zo’n 50 kilo en werd in 1995 werd ook al eens gerestaureerd. Tijdens de restauratie die de afgelopen tijd is uitgevoerd, is op de vaan belijning aangebracht. Het beeld van Sint Maarten is daardoor beter zichtbaar.

Eigenlijk had de windvaan donderdag ook gelijk terug moeten worden geplaatst op de Domtoren, maar vanwege de harde wind is dat uitgesteld. Vanaf maandag is het beeld weer te bewonderen op de torenspits. “Een ontzettend bijzonder moment”, noemde wethouder Dennis de Vries het tijdens de presentatie van de gerestaureerde windvaan. “We gaan Sint Maarten teruggeven aan de stad.”

Tekst loopt door onder de foto

Steigers verdwijnen

De komende maanden gaan de steigers rondom het bovenste gedeelte van de Domtoren ook verdwijnen, waardoor de windvaan straks weer in volle glorie te zien is. “In die zin is het ook een bijzonder moment. Omdat het jasje dat nu om de Dom heen staat langzaam gaat zakken”, aldus wethouder de Vries. “Er zijn heel veel kinderen in deze stad die de Dom nog nooit zonder jasje hebben gezien.”

In het voorjaar van 2024 moet de Domtoren weer helemaal uit de steigers zijn. Die zomer zou de hele restauratie klaar moeten zijn, waarna de bouwplaats onderaan de toren ook wordt opgeruimd.