De stad heeft er een eigen kaas bij: Utrechtse Munt

De stad heeft er met Utrechtse Munt een eigen kaas bij. Vrijdagmiddag werd een speciaal exemplaar omgedoopt tot Utrecht 900-kaas waarbij wethouder Anke Klein alvast mocht proeven. De kaaswiel gaat nu weer terug naar het pakhuis om nog een paar maanden te liggen tot 2 juni 2022.

Bijna alles draait om kaas bij Cees Verburg. Hij is kaashandelaar en weet er alles over te vertellen. Het idee voor Utrechtse Munt ontstond in de winkel De Smaak van Max aan de Adriaen van Ostadelaan. Eigenaar Martijn van der Valk wilde een mooie kaas maken vanwege de viering van 900 jaar Utrecht, dat volgend jaar 2 juni begint in de stad. Samen kwamen ze uit bij boer Aleid Blitterswijk uit Werkhoven.

Verburg: “Zijn koeien eten alleen maar gras en droog hooi, zonder toevoegingen, en dat proef je terug in de kaas.” Er zijn 200 kaaswielen, van zo’n 12 kilo per stuk, gemaakt. En één daarvan is een bijzonder exemplaar die de naam Utrecht 900 heeft meegekregen. Wethouder Anke Klein mocht vrijdag dit exemplaar signeren. “Het is mooi om te zien hoe bewoners en ondernemers samenwerken en toeleven naar 900 jaar Utrecht. Het feest dat we gaan vieren draait om verbinding en dat zie je nu al terug in de stad.”

Het gesigneerde exemplaar blijft nog op de planken liggen tot 2 juni 2022, de dag waarop Utrecht 900 jaar geleden stadsrechten kreeg en het startmoment van het feestjaar. Het kaaswiel gaat volgend jaar geveild worden en de opbrengsten gaan naar een goed doel.