De stad in cijfers: bekeuringen door politie en boa’s in Utrecht

In de rubriek Utrecht in Cijfers gaan we in op data over de stad. De gemeente Utrecht houdt van honderden onderwerpen bij hoe het er in de stad voorstaat, van aantal Utrechters dat een fiets heeft tot hoeveel procent van de Utrechters last heeft van lawaai door verkeer of bedrijven in de stad. Elke week lichten we een van de onderwerpen uit.

De pilot waarbij Utrechtse boa’s fietsers mogen beboeten voor verkeersovertredingen is een succes, bleek vorige week uit het eindrapport dat over het onderzoek is gepubliceerd. De boa’s schreven vorig jaar tussen 22 maart en 15 augustus 4.400 boetes uit voor fietsen door rood licht, geen verlichting op de fiets hebben en telefoongebruik op de fiets. Dat zijn meer boetes dan de politie in heel 2020 voor deze overtredingen uitschreef.

De pilot was in opdracht van de Tweede Kamer. Doel ervan was onderzoeken of boa’s meer bevoegdheden kunnen krijgen. De politie schoolde handhavers bij op het gebied van onder meer praktijkkennis en het op een veilige manier uitvoeren van de verkeerscontroles.

De boa’s schreven in de proefperiode heel wat bekeuringen uit. 1691 daarvan waren voor door rood licht fietsen, 1500 voor zonder licht fietsen en 1209 voor het vasthouden van een telefoon op de fiets. In de proefperiode werden 1542 waarschuwingen gegeven. De proef liep van 22 maart tot 15 augustus, maar met de bekeuringen van de politie erbij opgeteld, werden tussen 1 januari en 31 augustus 5930 boetes uitgedeeld voor de drie eerder genoemde overtredingen.

In de eerste acht maanden van 2021 werden dus veel meer boetes uitgeschreven dan in heel 2020 en 2019, toen de boa’s nog niet mochten bekeuren. In 2019 en 2020 werden door de politie respectievelijk 3674 en 3956 boetes uitgeschreven voor door rood fietsen, geen fietsverlichting hebben of telefoongebruik op de fiets. Cijfers over telefoongebruik op de fiets ontbreken in de grafiek bij het jaar 2018, omdat dat pas sinds 1 juli 2019 verboden is. a