De stationspiano is weer teruggekeerd naar Utrecht Centraal

Er staat weer een piano op station Utrecht Centraal. Eerder dit jaar koos NS er nog voor om het instrument permanent weg te halen omdat de piano meerdere keren was vernield.

Nu heeft de stationspiano een andere plek op het station gekregen. Voorheen stond het instrument voor de toegangspoortjes nabij de ingang bij het Stationsplein. Nu is de piano verplaatst naar een plek binnen de poortjes.

Elvira van der Vis van NS zegt heel blij te zijn dat de piano weer op station Utrecht Centraal staat. “We hebben samen met ProRail gezocht naar een geschikte plek. Het instrument staat nu in de hal tussen spoor 5 en 7, en spoor 8 en 9. Wij hopen en verwachten dat de piano op deze plek niet wordt vernield, omdat hij hier beter in het zicht en achter de poortjes staat.”

Ravage

In mei van dit jaar liet NS weten de stationspiano definitief weg te halen van Utrecht Centraal. Reden hiervoor was dat het instrument meerdere keren was vernield. “De laatste keer troffen we een ravage aan, verschillende toetsen waren eraf getrokken en ook waren er krassen op het instrument gemaakt”, zei de NS destijds.

Sindsdien is er altijd vraag geweest naar een nieuw exemplaar. “Daarnaast vinden wij het ook een mooie toevoeging aan het station. We zijn blij dat reizigers nu weer piano kunnen spelen of er juist naar kunnen luisteren”, aldus Van der Vis.