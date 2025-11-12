‘De stem van Jonge Utrechters’ moet jonge inwoners meer invloed op de stad geven

Er is een grote groep jonge Utrechters die tijdens de afgelopen verkiezingen nog niet naar de stembus mocht. Door het nieuwe plan ‘De stem van Jonge Utrechters’, een samenwerking tussen de gemeente en de jonge Utrechters zelf, krijgen zij alsnog een stem.

Met jonge Utrechters worden inwoners van 9 tot en met 27 jaar bedoeld. Dit kunnen kinderen, jongeren, studenten of jongvolwassenen zijn, afkomstig uit alle wijken van de stad; van basisschool tot beroepsopleiding en van buurthuis tot studentenvereniging.

“Jonge Utrechters praten volop mee over onderwerpen als wonen, school en klimaat, maar vaak niet op de plekken waar besluiten worden genomen”, aldus wethouder Eva Oosters. “Met dit plan brengen we hun ideeën juist naar die tafels.”

Oosters zegt dat de leeftijdsgrens wat Utrecht betreft naar zestien jaar moet gaan, maar dat jonge Utrechters met deze plannen ook nu al een stem krijgen in de toekomst van de stad.

Samenwerking met jongeren

Het programma is gemaakt in samenwerking met de jongeren zelf. Vanaf het begin mochten zij meedenken op scholen, in straatgesprekken, via jongerenraden en met organisaties als STAD Utrecht.

Een van de jongeren die meewerkt aan het programma laat weten dat het erg goed voelt dat de gemeente op deze manier met jongeren wil samenwerken: “Veel jongeren zoals ik hadden het idee dat hun stem niet meetelt. Nu kan ik op verschillende manieren toch meedoen.”

De ideeën van de jongeren bepaalden de inhoud van het programma. Daaruit zijn vier belangrijkste punten opgesteld.

Laagdrempelige ondersteuning van initiatieven

De eerste richting gaat om het makkelijker kunnen meedoen aan initiatieven, zodat meer jongeren hun eigen ideeën kunnen realiseren en meer ruimte krijgen om bij te dragen aan de stad.

Jongeren met een goed idee kunnen eenvoudiger een aanvraag doen bij het initiatievenfonds, doordat het fonds door middel van campagnes, gastlessen en straatacties beter zichtbaar is geworden.

Daarnaast is het initiatievenfonds vereenvoudigd met korte formulieren, voorbeeldaanvragen en een direct 06-contactpunt, en wordt hulp van onder meer jongerencoaches aangeboden bij het indienen van aanvragen.

Ook andere subsidieregelingen, zoals Stem van Utrechters, Vrijwillige inzet voor elkaar (VIVE) en de projectsubsidie cultuur, zijn beter toegankelijk gemaakt voor jonge Utrechters.

Jonge Utrechters beter bereiken

De volgende richting omvat het beter bereiken van jonge Utrechters. Een speciaal jongerencommunicatieteam gaat ervoor zorgen dat de gemeente jongeren in de juiste toon en via de juiste kanalen aanspreekt.

Daarnaast gaat de gemeente vaker naar jongeren toe; op straat, op scholen en via partners zoals DOCK.

Samenwerken via het onderwijs

Het derde punt wat betreft de samenwerking is dat scholen vaste partners worden in de jongerenparticipatie. De gemeente stelt een coördinator ‘levensechte vraagstukken’ aan om scholen te koppelen aan stadsvraagstukken.

Op deze manier wordt burgerschapsonderwijs concreter en kunnen leerlingen bijdragen aan beleid en maatschappelijke projecten.

Erkenning en waardering

De laatste richting gaat over de inzet van de jongeren en de waardering die ze daarvoor krijgen. De jongeren gaven aan dat ze willen dat hun inzet daadwerkelijk gezien en gewaardeerd wordt.

In 2026 gaat Utrecht daarom de eerste stedelijke jongerenbijeenkomst organiseren, waar jongerenraden, studenten en andere jongeren hun ideeën kunnen presenteren.

Ook wordt deelname aan peilingen en projecten vaker beloond, door middel van bijvoorbeeld waarderingen of vrijwilligersvergoedingen.

Uit het plan blijkt dat de gemeente vooral bij zichzelf een verandering wil inzetten: in houding en gedrag van ambtenaren, het college en de gemeenteraad. Alleen op deze manier kunnen de jonge Utrechters volgens hen de ruimte krijgen binnen het gemeentelijke beleid.