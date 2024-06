De stembussen zijn geopend: Utrecht stemt voor de Europese Parlementsverkiezing

De stembussen zijn donderdag geopend voor de Europese Parlementsverkiezing. Utrechters kunnen vandaag terecht in een van de 172 stemlokalen in de gemeente om hun stem uit te brengen.

De eerste stemmen werden vannacht tussen 00.00 en 2.00 uur al uitgebracht, op het Stadskantoor. Dit jaar was daar namelijk voor het eerst in Utrecht een nachtstembureau ingericht. Andere stembureaus in de stad openden om 7.30 uur de deuren. Stemmen kan tot vanavond 21.00 uur. Op elke stempas is te vinden wat het dichtstbijzijnde stembureau is.

Het draait vandaag allemaal om Europese Parlementsverkiezing. We stemmen namelijk voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Nederland wordt nu vertegenwoordigd door 29 Europarlementariërs, maar dat aantal stijgt na de verkiezing naar 31. De komende vijf jaar vertegenwoordigen zij Nederlanders in Europa. Er zijn nu nog 705 zetels in het parlement, dat worden er na de verkiezingen 720.

Ook de andere Europese lidstaten gaan naar de stembus, al is de verkiezing niet in alle landen vandaag. De verkiezing moet plaatsvinden tussen donderdag 6 en zondag 9 juni. Donderdagavond volgen wel de eerste exitpolls voor Nederland, maar de samenstelling van het Europees Parlement wordt dus pas later bekend.