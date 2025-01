De top 10 van kindernamen in Utrecht is bekend: Noah en opnieuw Nora op nummer 1

Zoals ieder jaar heeft de Sociale Verzekeringsbank weer bekendgemaakt wat de populairste kindernamen van afgelopen jaar zijn. In onze provincie staat Noah bij de jongensnamen bovenaan. Bij de meisjesnamen is het opnieuw Nora.

In 2024 kregen baby’s in de provincie Utrecht dus het vaakst de namen Noah en Nora. Een jaar eerder, in 2023, werden jongens vooral Lucas genoemd. Bij meisjes was dat toen ook al Nora.

Grote steden wijken af

De populairste namen in grote steden als Utrecht, maar ook Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, laten zien dat de sociale samenstelling daar duidelijk anders is dan het landelijke gemiddelde. Dat zegt Gerrit Bloothooft, naamkundige aan de Universiteit Utrecht.

“De naam van de eerste mens en profeet in de islam, Adam, is de topnaam in Amsterdam en Den Haag, terwijl Mohammed dat is in Rotterdam en Sam* in Utrecht”, zegt Bloothooft. “Mohammed kent meerdere varianten (vooral Mohamed in Amsterdam, en Muhammed en Muhammad in Den Haag) en die scoren allemaal hoog omdat het de voorkeursnaam voor een jongen in een islamitisch gezin is.”

Zo’n voorkeursnaam is er bij meisjes niet, legt de naamkundige uit. “In Amsterdam en Den Haag is Olivia de topnaam, Inaya in Rotterdam en Noor in Utrecht.”

Namen die eindigen op een ‘a’ zijn voor meisjes “onveranderd populair”, zegt Bloothooft. In de grote steden zijn dat bijvoorbeeld namen als Maya, Aya, Ayla, Liyana en Lina. “Voor jongens zijn nog opvallend het chique Olivier in Rotterdam en Utrecht en de Engelse vorm Oliver in Amsterdam en Utrecht, die landelijk de top 20 niet halen.”

165.594 baby’s geboren

In heel Nederland stond Noah ook bij de jongens op de eerste plaats. 922 baby’s kregen vorig jaar die naam. Bij de meisjesnamen is dat Emma. 657 kindjes werden in 2024 zo genoemd.

Charlie is de meest genderneutrale voornaam. Zo’n naam komt ongeveer even vaak voor bij zowel jongens als meisjes. 156 meisjes en 156 jongens kregen die naam in 2024.

Vorig jaar werden er in ons land (tot en met november) 165.594 baby’s geboren: 84.990 jongens en 80.604 meisjes.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) publiceert jaarlijks een overzicht van de meest gebruikte kindernamen. De SVB is onder andere verantwoordelijk voor het uitrekenen van de kinderbijslag. Die wordt aangevraagd als er een kindje is geboren.

Benieuwd naar de Utrechtse top 10 van de afgelopen vijf jaar? Die lijstjes zijn hier te vinden.

*Sam is kort voor Samuël. Hij is een profeet die voorkomt in de Bijbel.