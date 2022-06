De trofee van De Groate Utreg Kwis: Kleine steen met grote waarde

Het is een bijzondere steen, een U gevormd uit resten van het Paleis Lofen dat onlangs voor het publiek toegankelijk is gemaakt in de kelders onder de Vismarkt. Van de organisatie die de rondleidingen organiseren kreeg De Groate Utreg Kwis een exemplaar cadeau en die maakte er meteen de grote wisseltrofee van.

De ‘grote wisseltrofee’ is misschien wat overdreven als u naar het formaat kijkt. Dat valt namelijk wel mee, maar de wereldbeker voetbal is ook maar een klein ding. Waar het om gaat is dat het een speciale steen is met 900 jaar Utrechtse geschiedenis.

Op de U staat al een bordje met de eerste winnaars van de opwarmkwis die onlangs live werd uitgezonden via RTV-Utrecht. Het gelegenheidsteam Wit met Dick de Jong, Cees Grimbergen, Liesbeth Maas en Dwight van van de Vijver wonnen de trofee na twee spannende rondes, de teams gingen nogal gelijk op, en binnenkort krijgt de ereprijs nu een plek in Het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat waar de kleinood te bewonderen zal zijn.

Eervol

Natuurlijk gaat de U ook ingezet worden voor de competitie rond De Groate Utreg Kwis die in september, oktober en november plaatsvinden. We zijn benieuwd welk team er dan ook zijn naamplaatje op de eervolle prijs gezet krijgt. Meedoen aan de kwis staat nog steeds open en er zijn tal van leuke activiteiten waardoor iedereen zich kan voorbereiden waardoor iedereen als gelijken aan de start zullen staan.

Meer informatie en aanmelding voor De Groate Utreg Kwis kan via de website.

DUIC is mediapartner van De Groate Utreg Kwis.