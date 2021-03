De Tussenvoorziening maakt podcastserie samen met sekswerkers: ‘Krachtige verhalen’

Samen met vier (ex-)sekswerkers hebben De Tussenvoorziening en Belle Hulpverlening de podcastserie ‘Over sekswerk en hulpverlening: wat werkt?’ gemaakt. De eerste aflevering staat al online en is te beluisteren via Soundcloud, Spotify en Apple Podcasts. De tweede is vanaf dinsdag te beluisteren.

Nadia, Linda, Monique en Tim* vertellen in de vierdelige serie hun verhaal. “Zij werken of werkten als sekswerker en kwamen in die hoedanigheid met Belle Hulpverlening uit Utrecht in aanraking”, schrijft De Tussenvoorziening.

“Allemaal op een ander moment in hun leven en met een andere vraag. Hun verhalen zijn indringend en krachtig en laten zien dat zowel sekswerk als hulpverlening vele lagen hebben.” De Tussenvoorziening is trots op de drie vrouwen en man die mee wilden werken aan de podcasts.

“We weten dat er nog veel vooroordelen bestaan over sekswerk, maar ook over dat van hulpverleners”, zegt Minke Fischer, unitmanager van team Belle Hulpverlening. “We willen met deze verhalen laten horen dat er niet een aanpak bestaat en dat wij zonder oordeel werken. We hopen zo ook een eventuele drempel te verlagen om contact met ons op te nemen.”

Stoppen

In de eerste aflevering vertelt Nadia haar verhaal. Zij vond het niet leuk om te doen, maar door het sekswerk kon ze voor zichzelf en haar drie kinderen zorgen. “Het leverde snel geld op en ik kon iemand anders zijn”, zegt Nadia. Het duurde jaren voordat ze kon stoppen. Nu gaat ze bijna een opleiding volgen.

De Tussenvoorziening is een daklozenopvang met verschillende locaties in de stad. De opvang biedt daklozen, maar ook mensen die dakloos zijn geweest of dat dreigen te worden, begeleid wonen en schuldhulpverlening aan. Verder worden er (ex-)sekswerkers ondersteund, net zoals slachtoffers van mensenhandel. Belle Hulpverlening is onderdeel van Stichting De Tussenvoorziening en helpt gratis iedereen die sekswerker is of is geweest.

*Sommige namen zijn veranderd op verzoek van de geïnterviewden.