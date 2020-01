De Utrechtse Bazaar na dit weekend definitief gesloten

De Utrechtse Bazaar sluit na dit weekend definitief de deuren. Een brandbrief van de directeur van de Bazaar en een motie van DENK waarin werd gevraagd om de markt langer open te houden hebben niks teweeggebracht.

De Bazaar heeft bij de gemeente Utrecht een huurachterstand van ruim 1,8 miljoen euro. Sinds juni 2015 betaalt de Bazaar te weinig of helemaal geen huur. De rechter besloot onlangs dat de gemeente daarom de huur met het bedrijf per 1 februari mag opzeggen.

Om de standhouders iets meer lucht te geven heeft DENK een motie ingediend. De partij wilde dat de Bazaar nog 2 á 3 maanden open kon blijven zodat de ondernemers meer tijd kregen om een alternatief te vinden. De gehele gemeenteraad behalve DENK stemde donderdag echter tegen de motie.

Bestaansrecht

Laurens van der Heijden, directeur van De Utrechtse Bazaar, heeft een brief naar al de standhouders gestuurd. Daarin meldt hij het nieuws en zegt hij tegelijkertijd dat hij de handdoek niet in de ring gooit. “Wij blijven geloven dat de Bazaar bestaansrecht heeft, dus blijf met ons in contact, zodat we in een nieuwe situatie u weer welkom mogen heten. Sinds 1981 bestaan we en werken we met velen van u, we hopen dat te mogen blijven doen’, is te lezen in de brief.

De Utrechtse Bazaar is als Zwarte Beurs in 1981 opgericht en vestigde zich in de bloemenveiling in Vleuten. In 2012 verhuisde de Bazaar naar de Groenewoudsedijk naast het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar wordt een ruimte gehuurd van de gemeente Utrecht. Al eerder gaf het bedrijf aan op het randje van een faillissement te zitten.