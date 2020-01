De Utrechtse Bazaar nu echt failliet: ‘1,8 miljoen euro door de goot’

De rechtbank heeft de Utrechtse Bazaar failliet verklaard. Voor het bankroet werd al gewaarschuwd nadat de gemeente de huur opzegde met de Bazaar. Het bedrijf betaalde al jarenlang geen of te weinig huur, daardoor was er een flinke schuld opgebouwd. De directeur van de Utrechtse Bazaar: “Ze spoelen nu 1,8 miljoen euro gemeenschapsgeld door de goot.”

Afgelopen weekend kwamen voor het laatst tientallen standhouders naar het gigantische pand aan de Groenewoudsedijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit was het slotstuk voor de Utrechtse Bazaar, dat al sinds 1981 bestond en sinds 2012 op deze plek zat.

De afgelopen jaren ging het niet goed met de bazaar en bleven huurbetalingen aan de gemeente uit. Met een huur van ongeveer 60.000 euro per maand liep de schuld op tot 1,8 miljoen euro. Er kwam een rechtszaak waarbij de gemeente in het gelijk werd gesteld, de huur mocht per 1 februari opgezegd worden.

Onwaarschijnlijk

Daarmee werd een faillissement ook waarschijnlijk. De rechtbank heeft het bedrijf gisteren dan ook bankroet verklaard. Er is nu een curator aangewezen die de balans op gaat maken. Mocht er nog geld beschikbaar zijn dan wordt dat verdeeld onder de verschillende schuldeisers. Daarmee is het onwaarschijnlijk dat de gemeente de 1,8 miljoen terug gaat krijgen.

Laurens van der Heijden, directeur van de Utrechtse Bazaar, zegt dan ook: “Ze spoelen nu 1,8 miljoen euro gemeenschapsgeld door de groot.” Volgens hem was het geld nog op te brengen en had hij daar ook een uitgedacht plan voor.

Onderdeel van dat plan was het gebruiken van het parkeerterrein van de Bazaar als P+R, daarmee komt er geld in het laatje. Daar moest de gemeente wel aan meewerken, en die zag het niet zitten.