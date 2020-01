De Utrechtse Bazaar stuurt brandbrief om ‘geldverspilling’ te voorkomen

De Utrechtse Bazaar heeft een brandbrief gestuurd naar de gemeenteraad om een faillissement te voorkomen en daarmee de standhouders aan het werk te houden. Het bedrijf hoopt dat de ontruiming op 1 februari niet doorgaat.

De Bazaar heeft bij de gemeente Utrecht een huurachterstand van ruim 1,8 miljoen euro. Sinds juni 2015 betaalt De Bazaar te weinig of helemaal geen huur. De rechter besloot onlangs dat de gemeente daarom de huur met het bedrijf per 1 februari mag opzeggen.

De Utrechtse Bazaar is als Zwarte Beurs in 1981 opgericht en vestigde zich in de bloemenveiling in Vleuten. In 2012 verhuisde de bazaar naar de Groenewoudsedijk naast het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar wordt een ruimte gehuurd van de gemeente Utrecht. Al eerder gaf het bedrijf aan op het randje van een faillissement te zitten.

Brandbrief

De Bazaar heeft maandagochtend een brandbrief aan de gemeenteraad gestuurd. Directeur Laurens van der Heijden schrijft dat hij een goed gesprek heeft gehad met de gemeente. De Utrechtse Bazaar heeft een voorstel gedaan om de het bedrijf te continueren door zo snel mogelijk een andere locatie te vinden waar wel een rendabele exploitatie mogelijk zou zijn.

Een verhuizing van de Bazaar zou ook realistisch zijn volgens Van der Heijden, als het niet binnen de gemeente kan dan binnen de provincie. Tot die tijd moet De Utrechtse Bazaar wel op de huidige plek kunnen blijven zitten en zou de gemeente dus geen ontruiming moeten doorzetten.

Huur opzeggen

Van der Heijden: “Dit in het belang van de standhouders, bezoekers en de als vanzelf verlopende integratie, laagdrempelig zelfredzaam ondernemerschap, ontmoetingsplaats en multiculturele markt functie voor de gemeente Utrecht.” De directeur heeft daarbij ook gezegd dat hij zelf kan aftreden en dat andere ondernemers De Utrechtse Bazaar kunnen voortzetten.

De gemeente zou echter hebben aangeven dat de huur opgezegd wordt en dat het bedrijf moet vertrekken. Dit zou waarschijnlijk ook het faillissement betekenen van het bedrijf, en daarmee wordt het terugvorderen van de 1,8 miljoen euro ook een stuk lastiger.

De directeur van De Utrechtse Bazaar vraagt daarom in de brandbrief om de gemeente te bewegen tot een andere uitkomst: “Door de huidige gang van zaken dreigt de gemeente Utrecht zichzelf in de voet te schieten door 1,8 miljoen euro gemeenschapsgeld onnodig af te boeken.”