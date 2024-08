De Utrechtse Introductie Tijd van start; een vliegende start voor nieuwe studenten

Voor veel studenten breekt binnenkort een nieuwe fase in het leven aan. De 27e editie van de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) die maandag begint, is bedoeld om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het draait deze week allemaal om feestjes bezoeken, nieuwe vrienden maken en de stad leren kennen.

De UIT werd oorspronkelijk alleen georganiseerd voor wo- en hbo-studenten. Utrecht was in 2022 de eerste studentenstad die ook mbo’ers toeliet tot de introductietijd. Maar slechts 26 mbo’ers van de 3700 deelnemers hebben zich toen aangemeld. Dit jaar gaat het opnieuw om enkele tientallen deelnemers.

Vliegende start

De UIT is bedoeld om ruim 4000 aankomende studenten te laten kennismaken met de stad, elkaar en het studentenleven. Het evenement begint maandag onder andere met een stadsintroductie. Dan krijgen studenten op verschillende bekende locaties in de stad informatie over bijvoorbeeld bijbaantjes en huisvesting. Er wordt ook een sport- en verenigingsmarkt georganiseerd deze week.

Maar naast de informatieve onderdelen draait het vooral om feesten en gezelligheid. Er is een pubquiz, een buitenbioscoop en er worden veel momenten georganiseerd om samen te eten. De studenten worden onderverdeeld in kleine groepjes en krijgen een mentor. De UIT sluit donderdag 15 augustus af met het festival ‘Tot Het Uiterste’.