De Utrechtse Muziekschool (DUMS) op het Domplein stopt

De Utrechtse Muziekschool (DUMS) heeft bekendgemaakt ermee te gaan stoppen. Dat is te lezen in een bericht op de site van de muziekschool. DUMS zegt bezig te zijn om er wel voor te zorgen dat de muzieklessen door kunnen blijven gaan.

“Na 5 mooie jaren met muziek, ensembles en concerten gaat DUMS stoppen”, staat er online. “Dat betekent niet dat de muzieklessen verdwijnen: zowel op het Domplein als in Leidsche Rijn wordt druk gewerkt zodat op beide locaties muziekles mogelijk blijft.”

DUMS zegt verder dat zodra er meer duidelijk is over de lessen, ze het op de site zullen laten weten. Het bericht is ondertekend door “de muziekdocenten van DUMS”.

Toekomstdroom in duigen

Eerder deze maand schreef DUIC nog een uitgebreide reconstructie over monumentale gebouw op Domplein 4-5, en hoe er een vloek op lijkt te rusten. In die reconstructie lees je hoe het allemaal begon, wat er misging, hoe het nu verder moet en komen verschillende betrokken partijen aan het woord.

Eind 2021 komen De Utrechtse Muziekschool, Theaterschool Utrecht en Danscentrum Utrecht samen. DOMUS wordt opgericht en het huurcontract met de gemeente voor Domplein 4-5 wordt getekend. Iedereen lijkt tevreden.

Nu ruim twee jaar later is er bijna niks meer over van de toekomstdroom die men toen had. De gemeente probeert met juridische procedures DOMUS uit het pand te krijgen. Ook bestond het bestuur van DOMUS alleen nog uit DUMS.

‘Schrijnend voor de duizenden cursisten’

“We vinden het als gemeente vervelend dat we nu in de huidige situatie zijn beland”, zo liet de gemeente eerder onder meer weten. “Ondanks diverse inspanningen (gesprek wethouders en bestuur, kwartiermaker) om de ambitie om van het Domplein 4-5 een huis voor amateurkunsteducatie te realiseren, moeten we helaas concluderen dat DOMUS onvoldoende in staat bleek te voldoen aan de financiële verplichtingen richting de gemeente.”

Marlijn Beukema van DUMS kaatste de bal deels terug naar de gemeente. In een eerdere reactie aan DUIC vertelde ze dat het oprichten van DOMUS in korte tijd en onder druk zou zijn gebeurd, en de gemeente zou meermaals de suggestie hebben gewekt dat ze financieel bijspringt als dat nodig zou zijn. Beukema zegt het vooral erg te vinden voor de ruim 70 muziekdocenten die zijn aangesloten bij de muziekschool en voor de duizenden cursisten. “Voor hen is de situatie heel schrijnend.”