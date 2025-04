De Utrechtse radio-omroep Stranded FM bestaat 10 jaar: ‘Je kunt je eigen universum creëren op de radio’

In de rubriek Utrecht Volgens spreken we een bekende of onbekende Utrechter. Vaak met een actuele aanleiding en altijd met een paar standaardvragen over het leven in Utrecht.

Een live radiomarathon van 100 uur. Dit vormt de aftrap van de viering van het 10-jarig bestaan van het Utrechtse radiostation Stranded FM. Hun reguliere programma bestaat uit meer dan 85 verschillende shows, live vanuit hun knusse studio op Paardenveld, bestaat hun reguliere programma uit meer dan 85 verschillende shows. Geen Top 40, maar juist variërend: van praatprogramma’s tot experimentele muziek. Tijmen Lohmeijer is inmiddels al meer dan negen jaar betrokken bij Stranded FM. We vroegen hem waarom.

Hoe gaan jullie het jubileum vieren?

“We wilden onze verjaardag niet in één evenement stoppen. Daarom zijn het er drie geworden. Daarvoor krijgen we geld van de gemeente: vanuit de nieuwe nachtcultuursubsidie. Onze eerste verjaardagsmarathon begon als grap, en krijgt op 28 mei een vervolg: een radiomarathon van 100 uur. We gaan ruim vier dagen lang live radio maken. Dat doen we onder andere samen met radiomakers die de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij Stranded FM, maar we geven ook ruimte aan nieuwe mensen die graag radio willen komen maken. Als tweede gaan we samen met de Utrechtse drukwerkplaats Kapitaal een eenmalig ‘zine’ maken, in combinatie met een band-avond op 11 juli. En als laatste komt er een speciale clubnacht in Kabul à GoGo in samenwerking met Kabul à GoGo ergens in oktober.”

Wat vind je zo leuk aan Stranded FM?

“Ik kwam negen jaar geleden een keer langs om een radioshow te doen en over muziek te kletsen. Het klikte met de mensen die ik toen ontmoette. Ik vond het meteen tof en wilde aan Stranded FM bijdragen. Voordat ik het wist, zat ik in de organisatie. Ik heb nu ook nog een eigen show. Bij Stranded FM kan je jouw eigen ding doen en hoef je je niet te conformeren aan bepaalde verwachtingen. Je kunt je eigen universum en verhaal creëren op de radio. De mensen komen in eerste instantie hier door hun liefde voor muziek en radio maken. Veel van hen blijven vervolgens betrokken. Zo ging het ook bij Raf en mij. Veel mensen zien Stranded FM als een clubhuis. Ik vind het een mooi woord. Dat betekent niet dat we hier feesten, maar dat het een plek is waar je kunt samenkomen. Hier ontmoet je anderen die ook interesse hebben in muziek.”

Waarom moet Stranded FM nog heel lang blijven bestaan?

“Stranded FM draait al 10 jaar op vrijwilligers. Het gevoel en de mentaliteit om er zelf wat van te maken, overheerst hier dan ook. Ook is het een plek waar je allerlei nieuwe mensen ontmoet, zowel Nederlands als internationaal. Mensen zijn nou eenmaal op zoek naar verbinding. De beste manier daarvoor is een gemene deler: in dit geval muziek en radio. Daarnaast biedt Stranded FM een podium aan nieuw talent. Het is lastig om uit het niets ergens op te treden of te draaien op een festival. Online radio is een mooie manier om een portfolio op te bouwen, jezelf te etaleren en programmeurs te ontmoeten. Bij Stranded FM komen al die verschillende onderdelen samen. We willen blijven groeien en meer mensen bij het radiostation betrekken. De slogan voor ons jubileumjaar is dan ook Still Stranded.”

Waar komt de naam Stranded FM vandaan?

“Ik woonde nog maar net in Utrecht en via via hoorde ik dat er een radiostation ging openen in Kanaleneiland. Stranded FM was toen onderdeel van Eiland8: een collectieve broedplaats. Eiland8 bestond uit een aantal anti-kraakpanden. Er heerste daar een groot gemeenschapsgevoel. De oprichter van Stranded FM, Stefan Starke, woonde er ook. Daar komen de naam en de palmboom in het logo vandaan.”

Wat is het beste optreden dat je in Utrecht hebt gezien?

“Le Guess Who? stelt me nooit teleur. Ik ben groot fan en bezoek het elk jaar. Het programma is muzikaal breed en uitdagend.”

Wat is jouw lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is onze bovenbuur Kapitaal: een ontmoetingsplek en studio voor analoge druktechnieken op Paardenveld. Het is een open hub voor grafische beeldmakers, voor jong en oud. Iedereen doet er hun eigen ding. Er hangt een ongedwongen sfeer en de creativiteit vliegt door de lucht. Er zijn altijd leuke mensen om een praatje mee te maken.”

Heb je een mooie herinnering aan de stad?

“In november stonden we met Stranded FM in de hal van Bibliotheek Neude. Dat was tijdens De Utrechtse Nacht van Culturele Zondagen. We maakten live radio met vier dj’s uit verschillende club-muziekgenres en van verschillende leeftijden. Het doel was om het verhaal van de nacht naar de dag te brengen. De bezoekers van de bieb hoorden bijvoorbeeld keiharde hardcore door de hal. Ze hoorden de muziek, maar ook de verhalen van de dj’s. Er kwam een vrouw van 70+ naar ons toe en die zei: ‘Ik vind dit zulke leuke muziek, maar als ik naar de club ga kijkt iedereen me raar aan’. Dat was tof en onverwachts. Het was een speciale dag.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Bij het Thaise restaurant Saowapa aan de Bemuurde Weerd, schuin tegenover Ekko, waar ik feestjes organiseerde. Regelmatig aten we met de acts bij Saowapa. Er lag toen een muziekmagazine, waarover ik aan de praat raakte met een van de eigenaren. Hij bleek een gigantische muzieknerd te zijn. Door de jaren heen zijn we een beetje bevriend geraakt. Altijd als ik er eten haal, hebben we het over muziek, vraagt hij wanneer ik weer optreed of koopt hij een plaat van me. De eigenaren zijn allebei hele lieve mensen.”

Utrecht is…

“…een plek die je eigen mag maken.”

Stranded FM is iedere woensdag, donderdag en zaterdag online te beluisteren via stranded.fm. Binnenkort, op 5 mei, presenteren zij ook een programma bij het bevrijdingsfestival in Park Transwijk.