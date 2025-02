De Utrechtse sportprijzen zijn weer uitgereikt; dit zijn de winnaars

De winnaars van de Sportprijs Utrecht zijn woensdagavond bekendgemaakt in het Beatrix Theater. FC Utrecht viel dit jaar twee keer in de prijzen.

De sporters die in de prijzen zijn gevallen, zijn gekozen via online stemmen en een onafhankelijke jury. In totaal waren er zeven categorieën waar op gestemd kon worden: sporters, sporttalent, sportploeg, sportcoach, sportaanbieder, sportvrijwilliger en sportcompliment.

In de prijzen

De prijs van sporter van het jaar is gegaan naar hockeyer Duco Telgenkamp, die in de finale van de Olympische Spelen met zijn goal in de shootouts het verschil maakte. Met Kampong, de Utrechtse hockeyclub waar Telgenkamp lid is, behaalde hij overigens ook de landstitel.

FC Utrecht viel twee keer in de prijzen. Ron Jans werd de beste sportcoach. Onder zijn leiding bleef FC Utrecht vijftien wedstrijden ongeslagen en dat is een clubrecord.

De 17-jarige Kyra Koopman (voetbalster) werd gekozen tot Sporttalent van het Jaar. Ze heeft sinds afgelopen jaar een vaste plek in de verdediging van de vrouwen van FC Utrecht en werd opgenomen in de selectie van Oranje (U19).

Verbindingsteam

Hockeyvereniging UNO werd verkozen tot de beste Sportaanbieder van het Jaar. Met de vrijwilligers van het UNO Verbindingsteam worden kinderen uit Overvecht en Zuilen enthousiast gemaakt voor hockey, begeleid naar sportpark Vechtzoom en waar nodig financieel ondersteund.

Andere prijswinnaars zijn de vrouwen van Orca Dames in de categorie sportploeg van het jaar, Alwie Bos in de categorie sportvrijwilliger, en de schoolatletiek dat wordt georganiseerd vanuit Hellas in de categorie sportcompliment.