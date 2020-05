De Utrechtse stichting Queridon Taal & Horeca wint Diversiteitsprijs 2020

De Utrechtse stichting Queridon Taal & Horeca is de winnaar van de Diversiteitsprijs 2020. De stichting zorgt ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk mee kunnen draaien in de Nederlandse samenleving.

De Utrechtse Diversiteitsprijs wordt sinds 1995 uitgereikt en is bedoeld voor initiatieven die verdraagzaamheid, respect en begrip in de Utrechtse samenleving bevorderen. Een onafhankelijke jury maakt een keuze uit de voordrachten.

Spanning

Stichting Queridon Taal & Horeca combineert inburgeren met werkervaringsplekken, stages en excursies. Dit doen zij door taallessen, praktijklessen en lessen werknemersvaardigheid aan te bieden in combinatie met een plek waar ze werkervaring kunnen opdoen.

Barbara klomp van Queridon zegt erg blij te zijn met de prijs. “We zaten vandaag in spanning te wachten op het verlossende telefoontje van de wethouder. Het was van tevoren lastig inschatten omdat de andere genomineerden stuk voor stuk prachtige initiatieven zijn. Uiteindelijk bleken wij dus de winnaar en daar zijn we erg blij mee.”

Volgens Klomp is het belangrijk dat mensen taallessen combineren met werk. “Als je geen doel hebt om iets met de taal te doen werkt het niet. Het is het best om meteen met Nederlanders aan de slag te gaan zodat je de taal kunt toepassen in een echte werksituatie.”

Bevrijdingsfestival

Normaal wordt de Diversiteitsprijs uitgereikt op het podium van het Bevrijdingsfestival, maar dat is dit jaar afgelast vanwege de coronamaatregelen. Wethouder Linda Voortman reikte de prijs daarom telefonisch uit. “We willen graag dat iedereen in Utrecht zich thuis en welkom voelt. Queridon zorgt er op een unieke manier voor dat nieuwe Utrechters hun plek in deze stad vinden”, aldus Voortman.

Aan de prijs zit ook een bedrag van 5.000 euro gekoppeld. Klomp wil dit gaan inzetten om het netwerk van Queridon te vergroten zodat er bijvoorbeeld meer plekken zijn waar hun cursisten aan het werk kunnen. “Daarnaast willen we er ook workshops mee organiseren zodat onze deelnemers al ervaring op kunnen doen voordat ze ergens gaan werken.

De andere genomineerden van de Diversiteitsprijs zijn IMC Weekendschool Utrecht en stichting Welkom in Utrecht.