De Utrechtse visdeurbel geniet internationale bekendheid; meer dan 20 miljoen bezoekers

De visdeurbel in Utrecht wordt ieder jaar populairder. De onderwatercamera bij de Weerdsluis trok dit jaar meer dan twintig miljoen websitebezoekers. Een ruime verdubbeling met de 8,2 miljoen bezoekers in 2023. Het merendeel kwam dit jaar uit de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Brazilië.

Voor wie de visdeurbel nog niet kent; bij de Weerdsluis hangt onder water een camera, iedereen kan de livestream bekijken. Wie een vis ziet wachten voor de sluis, kan op de virtuele bel drukken. Op die manier weet de sluiswachter dat er een vis wacht en kunnen de deuren geopend worden. De vissen kunnen zo een goede plek zoeken om zich voor te planten.

Dat de visdeurbel populairder is dan ooit, blijkt wel uit de cijfers. De onderwatercamera bij Weerdsluis trok dit jaar meer dan twintig miljoen bezoekers van over de hele wereld en er is meer dan 150.000 keer aangebeld om duizenden vissen door de sluis te helpen. Een toename van ruim 11 miljoen websitebezoekers en 45.000 beldrukkers ten opzichte van 2023.

“Echt geweldig hoe elk jaar de visdeurbel nog geliefder wordt bij Utrechters en mensen ver daarbuiten. Het maakt mij heel trots, omdat het laat zien hoeveel mensen plezier ervaren aan de visdeurbel, maar ook hoe belangrijk deze is. Het is een prachtig initiatief om kennis over de natuur onder water te vergroten”, zegt wethouder Linda Voortman.

Met een wekelijks visdeurbeljournaal en de reusachtige opblaasvis Barry de Baars doet de gemeente ook hard haar best om de aandacht te trekken.



Populaire vissen

De baars kwam samen met de brasem en blankvoorn het meest voor dit jaar. Verder kwam de meerval een paar keer langs en was voor het eerst de zeelt te zien. Er waren dit jaar bovendien meer palingen en karpers.

Internationale bekendheid

De vernieuwde, tweetalige website heeft wellicht bijgedragen aan de internationale belangstelling. Het merendeel van de websitebezoekers kwam uit de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Brazilië.

De ecologen vertelden er bovendien over aan diverse nieuwszenders, talkshows en televisieprogramma’s. Zo was de Utrechtse Weerdsluis te zien in Amerika, Duitsland, Engeland, Zuid Afrika, Brazilië, Nieuw Zeeland en Servië. Op dit moment wordt onderzocht of de visdeurbel ook op andere plekken mogelijk is.

De camera gaat vanaf maandag 1 juli uit, omdat het trekseizoen van de vissen voorbij is. De visdeurbel kan vanaf 3 maart 2025 weer ingedrukt worden, om migrerende vissen te helpen. De camera staat dan opnieuw in het water bij de Weerdsluis.