De Utrechtse Visdeurbel is weer terug; Help vissen door de sluis! Samen met een leerling van OBS de Koekoek opent wethouder Linda Voortman de sluis. Foto's: Bas van Setten

Goed nieuws voor liefhebbers van de Utrechtse Visdeurbel: vanaf vandaag is de digitale bel weer in gebruik! De Visdeurbel is elk jaar populair, vorig jaar hielpen ruim drie miljoen mensen, duizenden vissen door de Weerdsluis.