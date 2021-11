De Vechtsebanen in Utrecht vanaf maandag toch deels geopend Een van de ijsbanen van De Vechtsebanen

Schaatscomplex De Vechtsebanen in Utrecht gaat maandag toch deels open. Eerder had de organisatie besloten de deuren gesloten te houden uit protest tegen de coronapas. Nu is ervoor gekozen schaatsers toe te laten op de buitenbaan zonder dat zij een QR-code hoeven te laten zien en de binnenbaan gaat open voor jongeren tot en met 17 jaar. Baanvereniging Utrecht noemt dit een ‘stap in de goede richting’, maar maakt ook bezwaar.