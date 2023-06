De Vleutenseweg een 4 meter brede fietsstraat? Eerst meer onderzoek en geld nodig

Een fietsstraat van 4 meter breed is volgens de gemeente en de Fietsersbond de beste oplossing voor twee fietsrichtingen en meer groen op de Vleutenseweg. De gemeente onderzocht de mogelijkheden en de fietsstraat kwam als beste optie uit de test maar de komende jaren zal de zuidkant van de Vleutenseweg nog niet worden aangepakt. Eerst is er meer onderzoek nodig en is er voorlopig nog geen geld voor.

“In de huidige situatie kunnen fietsers aan de zuidzijde van de Vleutenseweg op de meeste plekken niet in twee richtingen fietsen”, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een raadsbrief.

“Fietsers uit Lombok die richting het westen willen, moeten oversteken naar het fietspad aan de noordzijde. Dat is niet voor iedere bestemming prettig en leidt soms tot fietsers die toch tegen de richting fietsen aan de zuidzijde. […]”

De gemeente onderzocht twee soorten fietsstraten en een fietspad in twee richtingen. Naar een totale herinrichting van de straat is bij dit onderzoek niet gekeken, door onder meer “de te verwachten hoge kosten en bredere context”.

Na 2030

Uiteindelijk krijgt een 4 meter brede fietsstraat de voorkeur, maar daar is voorlopig nog geen geld voor. “We voeren de komende jaren vele andere fietsprojecten uit, die zorgen voor verbetering van (regionale) routes waar fietsvoorzieningen nog geheel ontbreken of waar de kwaliteit onder de maat is”, schrijft het college. Die projecten krijgen voorrang.

“De resultaten van dit onderzoek zijn dan ook met name van belang voor toekomstige groot onderhoudswerkzaamheden en herinrichtingen. Wij verwachten de zuidzijde van de Vleutenseweg na 2030 te zullen aanpakken.”

Minder oversteken

Een fietsstraat past volgens het college goed bij de indeling van de Vleutenseweg, omdat die makkelijk is aan te sluiten op de zijstraten. Ook is er ruimte voor groen en parkeerplaatsen. Verder wordt er dan niet meer tegen de richting in gefietst op een te smal fietspad, zegt het college. Ook hoeven fietsers uit Lombok minder vaak over te steken.

De huidige ventweg zou dan een fietsstraat in rood asfalt worden. De geschatte kosten hiervoor zijn 1,2 miljoen euro.

Nieuwe inzichten

De afgelopen tijd bekeek de gemeente de mogelijkheden voor twee richtingen voor fietsers en meer groen op de Vleutenseweg. Dit afgeronde onderzoek staat los van het onafhankelijke onderzoek naar de verkeersveiligheid op de Vleutenseweg. Dat onderzoek start halverwege deze maand en is de wens van omwonenden nadat er in maart een dodelijk ongeval gebeurde.

De resultaten van dit onderzoek naar het fietsen in twee richtingen wordt hierin meegenomen. Het is dus nog maar de vraag of de fietsstraat er zal komen. “Mogelijk leidt het onderzoek naar de verkeersveiligheid ook tot nieuwe inzichten ten aanzien van het fietsen in twee richtingen”, schrijft de gemeente.