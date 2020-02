De Voorstraat op de schop: ‘Het gaat eindelijk gebeuren’

De herinrichting van de bijzondere Voorstraat gaat halverwege april van start. Ook de Wittevrouwenstraat, in het verlengde van de Voorstraat, wordt aangepakt en ongeveer zes maanden lang zijn er werkzaamheden. De ondernemers in de straat kijken er in ieder geval naar uit, want er komt meer ruimte voor de voetgangers en fietsers. En dat werd tijd.

“Toen ik hier veertig jaar geleden kwam wonen was de Voorstraat een hele ‘rauwe’ straat. Er stonden hier om de hoek in het steegje allemaal junks en de straat was toen al aan vernieuwing toe”, vertelt bewoner Jan Bouwknegt (60), terwijl Sahid Belhadj (45), buurman en eigenaar van winkel Puha, komt aanlopen. Beide mannen hebben sinds de opening van de designwinkel in 2013 flink wat uurtjes samen doorgebracht op een groen bankje op de stoep.

“In de straat is het altijd al heel druk geweest. Er gebeurt altijd wat. Vanaf onze zitplaats is het interessant om het verkeer te volgen. Vermakelijk, maar met een serieus randje, want soms gebeuren er ongelukken”, zegt Belhadj terwijl hij naar de stoep wijst, die op regenachtige dagen heel glad kan zijn. De twee heren hebben lang op de herinrichting gewacht. Belhadj: “Eindelijk gaat het gebeuren.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

GYS

In de Voorstraat komt het geluid en geraas van alle kanten: leveranciers laden en lossen goederen, motorfietsen en auto’s rijden richting de binnenstad en fietsende studenten kletsen nog even met elkaar op weg naar de Universiteitsbibliotheek. Gijs Werschkull (37), eigenaar van restaurant GYS aan de straat, hoopt dat de Voorstraat een plek wordt waar mensen graag willen zijn.

Nu is het volgens hem vooral een plek waar auto- en vrachtverkeer doorheen komt. Het moet meer een ‘leef- en verblijfsgebied’ worden. Hij denkt dat de nieuwe plannen de horeca en retail in de Voorstraat ten goede komen. “De herinrichting kan voor een veel leukere sfeer zorgen in de Voorstraat en het gebied meer betrekken bij het centrum.”

Druk en chaotisch

Het doel van de herinrichting is ‘meer ruimte voor voetgangers en fietsers, betere leefbaarheid en een aantrekkelijker winkelgebied’. Als leidraad heeft de gemeente de maatregelen uit het Utrechtse verkeersplan ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’ uit 2016 gebruikt. Daarin staat dat ‘fietsers en voetgangers in en rond de binnenstad de belangrijkste weggebruikers van de Domstad’ zijn. Met die zin in het achterhoofd worden de Voorstraat en Wittevrouwenstraat ingericht.

Tekst gaat verder onder afbeelding

“Ik ervaar de straat nu als vol en rumoerig. Er is veel doorgaand autoverkeer en de stoepen en fietspaden zijn krap ingericht”, vertelt Werschkull. Jeroen Vedder, eigenaar van platenzaak Plato, vult daarbij aan: “De Voorstraat is nu ongelooflijk druk en chaotisch, onder andere door de smalle rijbaan van de auto’s en de fietsbaan de stad uit, richting De Bilt en Zeist. Dat smalle fietspaadje kan de drukte niet aan, zeker nu ook elektrische fietsen en fietskoeriers erlangs moeten. Er is eigenlijk voor niemand veel ruimte, dus wat dat betreft is elke verandering een verbetering.”

Bewoner Johan van Veen (62) heeft uitzicht op de Neude en weet alles van de drukte van het fietspad. Tussen zijn voordeur en de voorbijrazende fietsers is slechts een meter stoep. “Ik zit nog niet op mijn fiets of ik sta al in het drukke verkeer. Soms moet ik een tijdje wachten totdat ik makkelijk in kan voegen. Dat er na de herinrichting meer plek voor fietsers zoals ik is, is heel fijn.” Hij zet zijn bril nog even recht en duikt met een snelle beweging tussen twee fietsers.

Auto’s te gast

In een aantal bijeenkomsten heeft de gemeente samen met bewoners, ondernemers en verkeersdeelnemers een plan voor de herinrichting gemaakt. Bewoner Bouwknegt was samen met de ondernemers van GYS en Plato ook bij enkele bijeenkomsten aanwezig. Het definitieve ontwerp werd vorig jaar juli vastgesteld en zal nu, na enkele maanden vertraging, in april worden uitgevoerd.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het smalle fietspad vanuit de Neude naar het Lucasbolwerk verdwijnt. De stoepen worden verbreed om meer ruimte te maken voor de voetgangers en op het middenstuk delen de fietsers en auto’s de weg. Daar komt een ‘auto te gast’-principe: er wordt in plaats van de huidige autostraat een lange rode fietsstraat aangelegd. Deze zal lopen van de kruising Voorstraat – Neude tot aan de kruising Wittenvrouwenbrug – Wittevrouwensingel.

Het plan voor de nieuwe fietsstraat vindt Werschkull passen bij de visie van de stad. “Wat mij betreft had de straat helemaal autovrij gemogen, maar dat is lastig omdat er veel bedrijven zitten, waaronder mijn eigen horecaonderneming, die bevoorraad moeten worden.” Vedder vindt het ook prima dat het in de straat rustiger wordt. Hij is voorstander van zo min mogelijk autoverkeer in de binnenstad. De meeste mensen komen volgens hem toch op de fiets en met het OV.

Breder trottoir

De ondernemers zijn benieuwd hoe het laden en lossen zal gaan in de nieuwe Voor- en Wittevrouwenstraat. Er komen zogenoemde functiestroken op het trottoir. Daar kunnen leveranciers op gemarkeerde plaatsen en op bepaalde tijdstippen van de dag hun goederen afleveren. Het is duidelijk dat er wordt gewerkt aan betere en slimmere bevoorrading, zodat er in de toekomst minder vrachtverkeer is.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Door het weghalen van het huidige fietspad komt er veel ruimte vrij voor voetgangers aan beide kanten van de straat. In de Voorstraat en Wittevrouwenstraat worden de stoepen respectievelijk minimaal 2,50 en 1,80 meter breed. “Dat er bredere stoepen komen is absoluut heel fijn, aan de overkant staat het heel vol met fietsen, zeker bij de Albert Heijn”, zegt Vedder. Hij is blij dat er ook meer fietsparkeerplaatsen komen. Er komen in totaal 370 fietsparkeerplaatsen, 170 meer dan nu. Het aantal autoparkeerplaatsen wordt daarentegen teruggebracht van veertig naar achttien. De auto’s staan in het nieuwe plan op het brede trottoir.

Rood en groen

Naast het rood van de nieuwe weg komt ook meer groen. Er worden een aantal bomen in de Voorstraat verplaatst en er komen zeven nieuwe bij. In de Wittevrouwenstraat staan momenteel geen bomen, maar daar worden zeven boombakken neergezet. “Meer groen in de straat kan ook absoluut geen kwaad”, aldus Vedder. Tussen de bomen komt ook nieuwe verlichting: aan de kant van de straat met oneven huisnummers komen de bekende ‘ouderwetse’ Pyke Koch-lantaarnpalen die al een tijdje in de Domstad te vinden zijn, zoals langs de Nieuwegracht. Aan de kant met even huisnummers komt gevelverlichting om meer ruimte te creëren op de stoep.

De vrienden Bouwknegt en Belhadj hadden de afgelopen jaren al geluk met hun stuk van het trottoir. Voor de winkel hebben zij namelijk een eigen open plek van drie bij twee meter met in het midden een mooie boom. “Het is een ginkgo. Als ik er tijdens de planning van de herinrichting niets van had gezegd, was hij na de werkzaamheden weggehaald of verplaatst”, vertelt Bouwknegt terwijl hij naar de boom kijkt.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Werkzaamheden

De gemeente heeft onderzocht of fietsers de werkzaamheden kunnen passeren en dus niet om hoeven te rijden, maar dit bleek niet mogelijk te zijn. Er is daarom gekozen voor een uitvoering waarbij de duur van de hinder zo kort mogelijk is. Voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden lopen waardoor de winkels en woningen bereikbaar blijven.

Er komt een betere en veiligere aansluiting met de Neude. Voetgangers kunnen daar na de herontwikkeling makkelijker oversteken. De gemeente heeft daarnaast een definitief plan gepresenteerd om de Predikherenstraat af te sluiten voor autoverkeer door middel van een nieuwe beweegbare paal. De parkeerplaatsen komen te vervallen en er komen fietsenrekken. In het deel van de Wijde Begijnestraat tussen de Voorstraat en de Breedstraat komt eenrichtingsverkeer.

De Utrechtse ondernemers en bewoners zijn vooralsnog tevreden met de plannen. Volgens Werschkull is de enige tegenvaller dat de werkzaamheden van start gaan als het terrasseizoen begint. Koningsdag wordt bovendien ook in die periode gevierd. “Maar het moet een keer gebeuren en nu is dat ook eindelijk zo!”

Geschiedenis Voorstraat en Wittevrouwenstraat:

De drukke Utrechtse Voorstraat en Wittevrouwenstraat werden omstreeks 1300 aangelegd. Samen is het de snelste route voor verkeer vanaf de Biltstraat richting de binnenstad. De ongeveer 300 meter lange Voorstraat ligt tussen het centrum en de Wittevrouwenstraat en bevat meerdere monumentale panden die inmiddels een belangrijk onderdeel zijn van het straatbeeld zoals het gebouw van bioscoop Wolff City, het pand van America Today en Voorstraat nr. 14 van Koenraad Utrecht. In de Wittevrouwenstraat staat onder andere het voormalig paleis van Koning Lodewijk Napoleon (1778-1846) naast de Universiteitsbibliotheek.