De Vuelta bezoeken met een beperking: op deze plekken in Utrecht kan je terecht

Het wielerevenement La Vuelta Holanda dat volgend weekend naar Utrecht en belooft een drukbezocht evenement te worden. Voor mindervalide bezoekers van de etappes zijn in Utrecht speciale plekken ingericht. Zo is er een blindentribune en zijn er opstelplaatsen voor personen met bijvoorbeeld een rolstoel.

Alle opstelplaatsen voor bezoekers met een beperking zijn aangegeven op een handig kaartje; er is een plattegrond voor de etappe op vrijdag en er is een voor de zaterdagetappe.

Zo is er op vrijdag 19 augustus een blindentribune bij station Zuilen. Hier kunnen bezoekers de wedstrijd volgen met audio-informatie. Op deze dag zijn er speciale opstelplaatsen bij het Jaarbeursplein, de Blauwkapelseweg, de Einsteindreef, het Leidsche Rijn Lyceum en aan de Weg der Verenigde Naties.

Op zaterdag 20 augustus zijn er opstelplaatsen bij de Blauwkapelseweg en de Archimedeslaan. Op beide dagen zijn er mindervalidetoiletten en parkeerplaatsen in de buurt van de opstelplaatsen te vinden.

Op de website van La Vuelta Holanda zijn de routes en voorzieningen op interactieve kaarten te vinden. Klik op ‘Etappe’ of ‘Verzorging’ in de legenda voor de opstelplaatsen of mindervalidetoiletten.