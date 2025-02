De vuilniszak op straat vanaf vandaag ook in de ban in Lombok in Utrecht

De vuilniszak op straat moet nu ook in de Utrechtse wijk Lombok verleden tijd zijn. De ondergrondse containers hebben hun intrede gedaan, waarmee het ‘nieuwe inzamelen’ ook hier ingevoerd is.

Het nieuwe inzamelen is eigenlijk helemaal niet zo nieuw meer in Utrecht. De manier van afvalverwerking, waarbij restafval niet meer aan huis wordt opgehaald maar via een netwerk van ondergrondse containers, wordt al jaren toegepast in steeds meer buurten. Daarmee verdwijnt de vuilniszak steeds meer uit het straatbeeld.

Woonlocatie

Het is per woonlocatie is Utrecht afhankelijk hoe de verschillende soorten afval worden opgehaald. Er zijn buurten waar nog met kliko’s wordt gewerkt voor papier en gft, en er zijn buurten waar vooral ondergrondse containers zijn te vinden.

Wat wel de lijn is van de gemeente; het restafval moet op zoveel mogelijk plekken via ondergrondse containers worden weggegooid. Het restafval in de vuilniszakken en kliko’s wordt dus niet meer aan huis opgehaald. Voorheen was het ook zo dat plastic, blik en pak apart werd ingezameld. Dit gebeurt tegenwoordig in dezelfde zak als restafval en vindt er nascheiding plaats in de fabriek.

Vanaf vrijdag is ook het nieuwe inzamelen ingevoerd in Lombok.