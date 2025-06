De wachttijden voor huishoudhulp in Utrecht zijn flink gedaald. In de zuidelijke heft van de stad wachten inwoners nog 3,5 maand, in de noordelijke helft is er helemaal geen wachtlijst meer. De gemeente zegt het succes te hebben geboekt nadat de wachttijden in 2022 uit de hand liepen, en er een nieuwe aanpak is bedacht.

In Utrecht krijgen ruim 6.000 inwoners ondersteuning bij het huishouden. Mensen kunnen aanspraak maken op hulp wanneer zij bijvoorbeeld een beperking hebben en niet zelf kunnen schoonmaken. Doordat er een flink personeelstekort is onder mensen die helpen in het huishouden, liep de wachttijd in sommige gevallen op tot anderhalf jaar.

Roer omgooien

Die situatie werd in 2022 onhoudbaar, en de gemeente besloot daarop het roer om te gooien. Er werden vier vaste zorgaanbieders in dienst genomen. Zij zijn in de wijken waar hulp het hardst nodig was, hulp gaan werven. Ook riep de gemeente Utrechters op om te kijken wat zij, indien nodig met ondersteuning uit hun omgeving, tijdelijk zelf konden doen.

Die aanpak werkt, zegt de gemeente. In wijken zoals Overvecht, Zuilen en Ondiep krijgen inwoners ondersteuning binnen de gebruikelijke vier weken. In wijken zoals Kanaleneiland, Leidsche Rijn en Noordoost laat de huishoudhulp over het algemeen nog 3,5 maand op zich wachten, maar is er wel een flinke afname in wachttijd op te merken. Eerst moesten bewoners daar soms tot anderhalf jaar wachten.

Verantwoordelijk wethouder Linda Voortman is tevreden met de resultaten van de ‘nieuwe’ aanpak. “Hulp bij Huishouden is voor veel Utrechters essentieel om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het is belangrijk dat mensen die deze ondersteuning nodig hebben, die ook snel en betrouwbaar krijgen”, zegt Voortman. “Goed om nu te zien dat de maatregelen die we drie jaar geleden hebben ingezet, hun vruchten afwerpen.”