De ‘wandelende Wikipedia’ Maarten van Rossem krijgt eigen bankje in Wilhelminapark in Utrecht

Maarten van Rossem (81) krijgt een eigen bankje in het Wilhelminapark in Utrecht. Met dat cadeau werd hij deze week verrast na de opnames van de finale van De slimste mens. Presentator Philip Freriks (80) kreeg een koninklijke onderscheiding. Voor het bekende tv-duo waren het de laatste opnames.

“Maarten heeft van zijn collega’s van Skyhigh (de producent, red.) een bankje gekregen wat in het Wilhelminapark komt te staan”, vertelde tv-columnist Angela de Jong gisteren op NPO Radio 1. “Hij mag zelf de plek uitzoeken en daar in de zon komen zitten. Het was heel ontroerend.”

Woensdagavond waren de laatste opnames van het 25e seizoen. Als oud-winnaar was De Jong er ook bij. Freriks werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, maar daar had Van Rossem geen behoefte aan. Volgens De Jong “heeft Maarten honderd keer gezegd dat hij geen lintje wilde”.

‘Farao van de feitenkennis’

Van Rossem woont in de buurt van het Wilhelminapark. Het bankje wordt eind januari onthuld, laat de gemeente het AD weten. Dan is de laatste aflevering met Van Rossem op tv geweest. “Hij heeft al een bestaand bankje uitgekozen waar hij graag zit, dit wordt vervangen door het bankje van Maarten.”

De tekst die erop komt te staan, is ook al bekend: ‘Dit bankje behoort aan de wandelende Wikipedia, de farao van de feitenkennis’. En daaronder zal te lezen zijn: ‘Maarten van Rossem, jurylid De slimste mens 2012 – 2024′.

‘Ontzettend kwiek’

Na de laatste opnames waren er mooie toespraken, zei De Jong. “Ik zag daar twee mannen staan die nog steeds ontzettend kwiek en kranig zijn en die hopelijk nog een programma gaan maken. Maar voor hen kwam er een einde aan iets bijzonders. Dat deed iets met ze.”

Er was ontroering. “Maarten moest na het bankje toch wel even zijn neus snuiten. Het was heel lief. Hun familie was er ook. De slimste mens is een programma dat we met zijn allen moeten koesteren.”

Het laatste seizoen met zowel Freriks als Van Rossem is vanaf 23 december te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. Daarna volgt Herman van der Zandt Freriks op als presentator. Het is nog niet bekend wie de opvolger zal zijn van Van Rossem, meldt de omroep.