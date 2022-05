De week in beeld: bekijk hier een overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Tijdens werkzaamheden aan de werf van de Oudegracht in Utrecht was een graafmachine omgekieperd. De machine stond op een ponton op het water en was bezig om een lading stenen op de kant te hijsen.

FC Utrecht-supporter Mariska Wendt is de nieuwe eigenaar van de befaamde Amstel Skybox Bar uit Stadion Galgenwaard. De bar die maar liefst 27 jaar dienst heeft gedaan in de thuisbasis van FC Utrecht werd namens Amstel onder FC Utrecht-supporters verloot.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf en staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu waren woensdag in Utrecht voor een bezoek aan de Hogeschool voor de Kunsten aan de Ina Boudier-Bakkerlaan. Ze kregen een rondleiding door het gebouw en gingen in gesprek met studenten.

Het schip Le Formidable is sinds deze maand aangemeerd aan de Keulsekade in Utrecht. Hier moeten nog voor eind mei zo’n 200 vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen. De gemeente Utrecht, de Tussenvoorziening en de leiding van het schip gaven op donderdagmiddag een rondleiding.

Mannen die op vrijdagmiddag over de Stadhuisbrug liepen, hebben daar misschien niet zo’n prettig gevoel aan overgehouden. Zij kregen de ene na de andere schunnige opmerking naar hun hoofd geslingerd. Dat gebeurde onder toeziend oog van de pers en burgemeester Sharon Dijksma.

Allerlei liefhebbers van treinen reden zaterdag mee met de laatste ritten over het historische kruispunt bij Blauwkapel in Utrecht. Dat werd in stijl gedaan met historische voertuigen die op andere dagen alleen in het Spoorwegmuseum te bewonderen zijn.