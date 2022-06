De week in beeld: bekijk hier een overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Op de Westerkade zit sinds eind 2017 De Utrechtse Boekenbar. Een plek met boeken, koffie, wat lekkers voor bij de koffie en regelmatig evenementen. De boekhandel is gespecialiseerd in literatuur, kunst-, foto- en kookboeken. Bijna vijf jaar geleden richtte Tim van den Hoed De Utrechtse Boekenbar op.

De voetballers van Kampong spelen volgend jaar voor het eerst in de clubhistorie in de Hoofdklasse. Door een 1-2 winst in Hillegom promoveert de voetbalclub uit Utrecht.

Een feestje vieren in de binnenstad, maar dan zonder dat de buren er last van hebben. Het kan als je een silent disco organiseert. De gasten dragen een koptelefoon waarop ze samen naar dezelfde muziek luisteren. Tom Froon en Hein van den Hoogen van FluisterFeest verhuren de speciale koptelefoons waarop je een van de drie muziekkanalen kan inschakelen.



De bouwinstructie van de Domtoren in Lego is een waar succes. Meer dan 600 bestellingen zijn er al binnengekomen via de DUIC shop. “We zijn overweldigd en oprecht overvallen door de vele bestellingen, en kennelijk ons bestelsysteem ook”, laat initiatiefnemer Joris Daalhuisen weten.

Bij een eenzijdig ongeval op de Cartesiusweg in Utrecht is een auto op zijn zijkant terechtgekomen. Volgens een ooggetuige is de bestuurder van het voertuig aangehouden.