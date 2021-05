De week in beeld: bekijk hier een overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Op 5 mei is het Bevrijdingsdag en wordt in het hele land het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland gevierd. Utrecht werd echter pas op 7 mei bevrijdt. Op de Stadhuisbrug werden de militairen van het 49th Reconnaissance Regiment (Polar Bears) met open armen ontvangen door de Utrechtse bevolking.

Op 28 april kwam de avondklok te vervallen. Toen de maatregel nog gold was het niet toegestaan om zonder geldige reden tussen bepaalde tijdstippen buiten te zijn. Opvallend was het beeld op straat dan ook kort voordat de avondklok inging. Ongeveer vijftien minuten voordat iedereen binnen moest zijn werd het veel drukker op straat en begonnen mensen gehaast te fietsen en te rennen.

Zaterdag werd bij Stadion Galgenwaard afscheid genomen van clubicoon Ad van der Voort. Honderden supporters kwamen samen om de fan in hart en nieren de laatste eer te bewijzen.

Twee violisten van de Nederlandse Bachvereniging hebben woensdagmiddag een concertreeks afgetrapt op een bijzondere locatie; de wachtruimte voor gevaccineerden in de Jaarbeurs. Na het krijgen van een coronavaccin moeten mensen uit voorzorg nog een kwartier wachten, dit wachten wordt de komende tijd regelmatig opgefleurd met livemuziek.

Burgemeester Sharon Dijksma heeft vorig weekend op het Berlijnplein in Utrecht het Herdenking & Vrijheidsmonument onthuld. In het monument zijn de cijfers ‘4’ en ‘5’ zichtbaar, en het is dan ook een plek om zowel te herdenken als te vieren.

In een bus die net weg was gereden bij station Utrecht Centraal brak vrijdagochtend brand uit. De brandweer maakte de bus aan de achterkant open om de motorbrand te kunnen blussen. Er zaten passagiers in de bus, maar niemand raakte gewond.



Onder de noemer ‘Geen auto’s groter dan deze in Amelisweerd’ zijn zaterdagochtend ruim 200 speelgoedauto’s in het natuurgebied bij Utrecht neergezet. Met de actie van verschillende politieke jongerenorganisaties werd de Tweede Kamer opgeroepen de A27 niet te verbreden.

Burgemeester Sharon Dijksma heeft dinsdagochtend samen met Klaas Taselaar een krans gelegd bij het verzetsmonument op het Domplein. Ook werd er twee minuten stilte gehouden ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers.