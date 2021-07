De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Robert-Jan Brink, ook wel bekend als Verfdokter, heeft een bunker in het Utrechtse Gagelbos beschilderd. Op het werk is te zien hoe Nederlandse soldaten in oude uniformen schuilen in de betonnen constructie.

Voordat donderdag de show van Hans Klok in Utrecht van start ging, was er woensdag nog een repetitie waarin de illusionist al een tipje van de sluier oplichtte. Hij ging in een ronde kooi staan waar tegelijkertijd een motorfiets doorheen raasde.

De gigantische theepot op het dak van de parkeergarage bij Hoog Catharijne is een paar meter verplaatst. Het 3.500 kilo wegende kunstwerk staat nu op een sokkel vlakbij de rand van het dak van de garage, waardoor de theepot beter vanaf de straat te zien is.

Arjan den Boer stond deze keer in de serie Verdwenen Horeca stil bij de Black Horse Bar, die behalve als verdwenen horeca ook als verdwenen museum kan gelden. De uitbater was namelijk een verwoed verzamelaar. De naam Black Horse had een lange voorgeschiedenis.

Er wordt gewerkt aan een plan om honderd mensen naakt in de binnenstad van Utrecht te krijgen voor een dronefoto. Het klinkt misschien wat gek maar onder meer de Amerikaanse kunstenaar Spencer Tunick is er heel bekend mee geworden. Tom Durden is de projectleider voor de shoot in Utrecht en heeft al vaker dit soort beelden gemaakt.