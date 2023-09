De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Een kale zandvlakte. Meer is er niet te vinden op het voormalige Befu-terrein in Hoograven in Utrecht. Even verderop lijkt al iets meer te gebeuren. Aan de Pagelaan staan tientallen containers klaar om verbouwd te worden naar huizen. Meerdere malen werd door de gemeente Utrecht toegezegd dat er dit jaar duizend tijdelijke woningen in Utrecht opgeleverd zouden worden om de woningnood een klein beetje te verlichten. Nu blijkt dat dit niet gaat gebeuren.

Roos en haar hondje Margarita woonden in een van de vier gekraakte panden aan de Croeselaan in Utrecht. Zij vertelde dat er zo’n acht mensen onderdak vonden, maar ook dat de samenstelling nog weleens wisselde. Mede daarom was er een logeerkamer ingericht op de begane grond. Inmiddels zijn de krakers vertrokken.

Een nieuwe muurschildering aan het Westplein in Utrecht moet het belang van de Grondwet benadrukken en in het bijzonder artikel 1. Het idee komt van twee rechtenstudenten van de Universiteit Utrecht. Dit jaar bestaat de Grondwet 175 jaar. De muurschildering is gemaakt door De Strakke Hand.

Bij binnenkomst in het vernieuwde Universiteitsmuseum Utrecht is al direct een grote verandering te zien. Voorheen kochten de bezoekers in deze gang namelijk hun kaartje om vervolgens direct het museum in te gaan. Nu dient de gang als corridor en verbindt het de straat met de museumwinkel waarin ook de receptie te vinden is. Naast het entreegebied is ook de rest van het museum grondig aangepakt, waardoor er nu meer ruimte is voor de collecties en bovenal meer gelegenheid voor de bezoekers om zelf de handen uit de mouwen te steken.

Zo’n 14.000 internationale studenten konden deze zaterdag hun verblijfsdocument ophalen in het Beatrixgebouw in Utrecht. Het gevolg daarvan was dat er een lange rij voor de ingang stond die op het hoogtepunt doorliep tot de ingang van station Utrecht Centraal.