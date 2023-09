De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De fietsenstalling aan het Vredenburg in Utrecht gaat in de maanden oktober en november dicht omdat onder meer de vloer een nieuwe coating krijgt. Volgens de gemeente is deze stalling met in totaal 833 plekken een van de populairste van de stad.

Het is de oudste flat van Utrecht en honderd jaar geleden trokken de eerste bewoners erin. 29 gulden per maand moest er neergelegd worden voor een tweekamerwoning, wie meer te besteden had kon een zeskamerwoning krijgen voor 62 gulden.

Stichting Goud, een belangenbehartiger voor dak- en thuislozen, heeft woensdagochtend een zogenoemde herdenkingstegel gelegd bij het Lucasbolwerk in Utrecht. Met deze symbolisch actie wil de stichting duidelijk maken het niet eens te zijn met de aanpak van drugsproblematiek in de stad, waaronder het verbod op het gebruik van harddrugs.

De voorgenomen uiteindelijke inrichting van de taxistandplaats aan de centrumzijde van het station Utrecht Centraal baart de in het TRU (Taxiplatform Regio Utrecht) verenigde chauffeurs grote zorgen. Dat schreef bestuurslid H. Ligtenberg eerder al in een brandbrief aan het college van B&W, maar ook na de eerste herinrichtingsstappen in het gebied blijft hun standpunt hierover onverminderd van kracht.

Een noodlottige vaart met een luchtballon vormt vanaf vrijdag het decor van de Monseigneur van de Weteringstraat in de Utrechtse buurt Wittevrouwen. Het idee voor de schildering komt van buurtbewoner Niels Bokhove. Kunstenaar Jos Peeters legde onlangs de laatste hand aan het werk.

Utrechters die klachten hebben over hoe de gemeente te werk gaat kunnen vanaf 1 september terecht bij het Utrechts Ombudsloket op de Ganzenmarkt. Alma van Bommel is voorzitter.

Twee groepen demonstranten stonden zaterdagmiddag letterlijk lijnrecht tegenover elkaar in Park Paardenveld in Utrecht. Aan de ene kant stonden de aanhangers van de Let Women Speak-bijeenkomst en daartegenover stond een groep die het niet eens was met deze boodschap.

Meer dan tachtig bijzondere bouwwerken in Utrecht openden zaterdag de deuren tijdens Open Monumentendag. Tijdens deze 32e editie, die plaatsvond op een dag dat het kwik de 30 graden aantikte, waren volgens de organisatie zo’n 25.000 bezoekers op de been.