De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Op het Janskerkhof in Utrecht is maandagmiddag een groot geel-wit kunstwerk geplaatst. De in elkaar gedoken jongen staat symbool voor de innerlijke strijd die veel depressieve jongeren voeren. Saskia Stolz wil met dit kunstwerk de taboe rondom depressie en zelfdoding onder jongeren doorbreken en het gesprek op gang brengen.

Hele groepen Utrechters hebben de Domtoren nog nooit gezien zonder steigers, maar daar moet de komende tijd verandering in gaan komen. Het afbreken van het metalen geraamte is begonnen. Toch moet men nog wel even geduld hebben, pas over een jaar is de steiger helemaal verdwenen en is de restauratie voltooid.

De grote variant van het Gouden Kalf is weer neergestreken op het grasveld voor de Stadsschouwburg in Utrecht. Het beeld werd woensdag op een aanhanger achter een vrachtwagen de stad ingereden en via een hijskraan op zijn sokkel gezet.



Er werd over gesproken, maar niemand wist of het waar was; onder het tapijt in het koepelvormige ontvangstgebouw bij Kovelswade zou nog de originele terrazzovloer liggen. Voorzichtig werd het tapijt in een hoekje van het Rijksmonument weggehaald, waaronder nog vier andere vloerlagen zaten, maar na vijf lagen lag daar inderdaad de originele vloer uit 1901.



Aan stoelen geen gebrek bij de nieuwe tentoonstelling Stoel neemt stelling in het Centraal Museum in Utrecht. De expositie is een ode aan de stoel in allerlei vormen. Wat te denken van een rolstoel gemaakt van scheermesjes, een stoel gemaakt van oude vuurwapens en natuurlijk de bekende latten-stoel van Gerrit Rietveld.

De snelheid op 250 wegen in Utrecht moet nog teruggebracht worden naar 30 kilometer per uur. Dat is het plan van de gemeente. De afgelopen jaren is de maximumsnelheid op verschillende wegen al verlaagd, daarmee worden de straten veiliger en is er minder ruimte nodig voor het verkeer.