De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

Na bijna zeven jaar werd vorige week zondagochtend weer een viering georganiseerd in de Sint-Augustinuskerk aan de Oudegracht in Utrecht. Op de agenda stond de viering van de Eerste Advent met pater Schrama. Ruim honderd mensen waren daarbij aanwezig.

In de Utrechtse straten verschijnen steeds meer zwart-wit posters met een vredesduif met de tekst ‘Peace Now’. Er zijn er al duizenden verspreid. Daarmee is opnieuw een posteractie van initiatiefnemer Marije Lieuwens enorm populair.



De gemeente Utrecht gaat geen gebruik meer maken van vijandige architectuur. Dit zijn bijvoorbeeld strips op een bankje in het park, die moeten voorkomen dat mensen erop gaan liggen. Volgens de gemeente mag iedereen de openbare ruimte in de stad gebruiken. “Dit houdt in dat er geen groepen uitgesloten worden door ontwerp of inrichting.”

In deze serie over NIMBY –not in my backyard-, in Vlaanderen ook wel NIVEA – niet in voor- en achtertuin- genoemd, kijken we naar zaken die Utrechters graag in hun stad willen, maar liever niet in de eigen buurt. Denk aan windmolens, een nachtclub of een coffeeshop. In dit eerste artikel kijken we naar een inmiddels langlopend vraagstuk in onze stad. Het vinden van een geschikte plek voor prostitutie.

De politie in Utrecht is tweemaal langs geweest bij kapsalon Memet op de Amsterdamsestraatweg omdat er een kanarie in een vogelkooi in etalage hangt. Dit is volgens de politie niet toegestaan. Als eigenaar Memet de kanarie niet verwijdert moet hij voor de rechter komen. Voor hem is het een klap in het gezicht, hij heeft de kapperszaak al tientallen jaren en hij heeft altijd een vogeltje gehad.